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Во всех штатах США подтвердили инфицирование коронавирусом

Во всех штатах США подтвердили инфицирование коронавирусом
09:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Западная Вирджиния - последний штат США, в котором официально подтвердили инфицирование новым коронавирусом.

Коронавирус зафиксирован во всех 50 американских штатах и округе Колумбия, 100 человек скончались.

В ходе пресс-конференции губернатор Западной Вирджинии Джим Джастис объявил о первом случае заражения коронавирусом в штате.

По данным телеканала CNN, в Соединенных Штатах на настоящий момент зарегистрировано 5,359 тыс. случаев заболевания и 100 летальных исходов.

Самые высокие показатели заражения коронавирусом по-прежнему остаются в штате Нью-Йорк (1,374 тыс. человек), за ним следуют штаты Вашингтон (914), Калифорния (509), Нью-Джерси (267), Массачусетс (218) и Флорида (210).

Коронавирус COVID-19: как страны живут на карантине

В 37 штатах США закрыты государственные школы.

Напомним: 

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США, Нью-Йорк, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в США, ашингтон.
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