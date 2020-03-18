Во всех штатах США подтвердили инфицирование коронавирусом

Коронавирус зафиксирован во всех 50 американских штатах и округе Колумбия, 100 человек скончались.
В ходе пресс-конференции губернатор Западной Вирджинии Джим Джастис объявил о первом случае заражения коронавирусом в штате.
По данным телеканала CNN, в Соединенных Штатах на настоящий момент зарегистрировано 5,359 тыс. случаев заболевания и 100 летальных исходов.
Самые высокие показатели заражения коронавирусом по-прежнему остаются в штате Нью-Йорк (1,374 тыс. человек), за ним следуют штаты Вашингтон (914), Калифорния (509), Нью-Джерси (267), Массачусетс (218) и Флорида (210).
В 37 штатах США закрыты государственные школы.
Напомним:
Маркетинговая компания Trevelino/Keller из американского города Атланта запустила социальный проект "Обмен туалетной бумагой" специально для тех, кто не успел на волне паники из-за коронавируса купить предметы личной гигиены в магазине.
В исследовательском центре Kaiser Permanente Washington Health Research Institute в американском Сиэтле первым четырем волонтерам ввели вакцину от коронавируса Covid-19, разработанную в рекордно короткие сроки.
Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса.
Конгрессмены США одобрили выделение 8,3 млрд долларов на борьбу с коронавирусом.