В Конгрессе США поддержали выделение $8 млрд на борьбу с коронавирусом

Новости мира:Конгрессмены США одобрили выделение 8,3 млрд долларов на борьбу с коронавирусом.

Законопроект, предусматривающий экстренное финансирование мероприятий по борьбе с распространением коронавируса, был представлен в Конгресс в среду и практически немедленно утвержден Палатой представителей с перевесом в 415 голосов против двух. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Законодатели заложили в бюджет на эти цели 8,3 млрд долларов, сообщил лидер демократического большинства в нижней палате парламента США Стени Хойер.

Средства, которые будут выделены в рамках законопроекта, пойдут, в том числе, на разработку вакцин и тестовых систем на выявление заболевания.

Законопроект, поддержанный обеими партиями, теперь должен быть направлен на утверждение в Сенат, который, как ожидается, ратифицирует его до окончания этой недели.