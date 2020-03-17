В США запустили проект обмена туалетной бумагой, рулоны бросают в окна авто

Новости мира:В США из-за дефицита туалетной бумаги запустили компанию для тех, кто не успел запастись средствами личной гигиены.

Маркетинговая компания Trevelino/Keller из американского города Атланта запустила социальный проект "Обмен туалетной бумагой" специально для тех, кто не успел на волне паники из-за коронавируса купить предметы личной гигиены в магазине.

Об этом сообщает CNN.

Сейчас по всей стране в магазинах наблюдается дефицит туалетной бумаги. В Trevelino/Keller сотрудники ушли на удаленную работу и поняли, что у них в офисе еще остается тысяча рулонов бумаги, которую можно бесплатно раздать тем, кто в ней нуждается.

У проекта появился сайт. 16 марта сотрудники компании и члены их семей провели первый "Бросок туалетной бумаги". Предметы гигиены бросали в окна приезжающим на машинах американцам, чтобы избежать более близкого контакта. В Trevelino/Keller отметили, что будут рады сотрудничеству и пожертвованиям в виде рулонов.

"Биржа туалетной бумаги нужна для того, чтобы отвлечь нас от нынешнего стресса, в то же время она обеспечивает туалетной бумагой всех, кто ее не успел купить", – сказано в сообщении компании.

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