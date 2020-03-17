Скачать
Вторник, 17.03.2020
Коронавирус: Минздрав допускает, что карантин в Украине может быть продлен
Коронавирус: Минздрав допускает, что карантин в Украине может быть продлен
Карантин в Украине: как будут работать банки в регионах с чрезвычайным положением
Карантин в Украине: как будут работать банки в регионах с чрезвычайным положением
Усик, Уайт, Поветкин, Уайлдер, Джошуа, Фьюри: Хэй - о лучших боксерах хэвивейта
Усик, Уайт, Поветкин, Уайлдер, Джошуа, Фьюри: Хэй - о лучших боксерах хэвивейта
Народные приметы, традиции и обряды на 18 марта
Народные приметы, традиции и обряды на 18 марта

В Китае поле карантина открыли первый кинотеатр, но никто не пришел

В Китае поле карантина открыли первый кинотеатр, но никто не пришел
15:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter.com

Новости мира:Китайский кинотеатр предложил своим посетителям для просмотра несколько китайских фильмов и объявил о показах в соцсетях.

В Китае впервые с 26 января, после карантина из-за коронавируса открылся первый кинотеатр, но зрители не пришли. 

Кинотеатр "Золотая пальма" предложил для просмотра несколько китайских фильмов и объявил о показах в соцсетях, но зрители так и не появились, передает Variety.

Это связано с тем, что люди до сих придерживаются правил для профилактики коронавируса и не спешат в общественные места. 

В Штатах начали тестировать разработанную вакцину от коронавируса

Несмотря на то, что в Китае продолжают фиксировать новые случаи коронавируса, в целом пик єпидемии пошел на спад. В связи со значительным улучшением эпидемиологической ситуации и сокращением числа заболевших госпитали начали закрывать.

Как сообщалось ранее, В Канаде зафиксировано 313 случаев заражения коронавирусом Covid-19 во всех 10 провинциях страны, сообщает в понедельник газета The Globe and Mail.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Кино, Карантин, Заражение, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский считает, что о доставке работников на работу должен позаботиться бизнес
02 Прогноз погоды на 17 марта: В Украине будет солнечно и по-весеннему тепло
03 Коронавирус в Украине, меры по карантину, отстранение Сивохо: главные события 16 марта
04 "Слуга народа" считает, что Раде не стоит идти на карантин
05 Коронавирус и карантин: НКРЭКУ предлагает приостановить отключение потребителей от коммунальных услуг
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карантин в Украине: для школьников запустят онлайн-курсы
Рада и МОН запускают онлайн-курсы для школьников
Коронавирус в Украине и мире: хроника событий 17 марта
Коронавирус в Украине и мире: хроника событий 17 марта
Карантин, курс доллара, коронавирус: что украинцы искали в Google
Что мы искали в Google: топ-недели
Продолжение &quot;Очень странных дел&quot; вряд ли выйдет в 2020 году
Продолжение "Очень странных дел" вряд ли выйдет в 2020 году
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь