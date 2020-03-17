В Китае поле карантина открыли первый кинотеатр, но никто не пришел

Новости мира:Китайский кинотеатр предложил своим посетителям для просмотра несколько китайских фильмов и объявил о показах в соцсетях.

В Китае впервые с 26 января, после карантина из-за коронавируса открылся первый кинотеатр, но зрители не пришли.

Кинотеатр "Золотая пальма" предложил для просмотра несколько китайских фильмов и объявил о показах в соцсетях, но зрители так и не появились, передает Variety.

Это связано с тем, что люди до сих придерживаются правил для профилактики коронавируса и не спешат в общественные места.

Несмотря на то, что в Китае продолжают фиксировать новые случаи коронавируса, в целом пик єпидемии пошел на спад. В связи со значительным улучшением эпидемиологической ситуации и сокращением числа заболевших госпитали начали закрывать.

Как сообщалось ранее, В Канаде зафиксировано 313 случаев заражения коронавирусом Covid-19 во всех 10 провинциях страны, сообщает в понедельник газета The Globe and Mail.