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Трамп: Я объявляю о введении режима чрезвычайной ситуации

Трамп: Я объявляю о введении режима чрезвычайной ситуации
08:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Глава Белого дома объявил о введении чрезвычайного положения на встрече с журналистами.

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса.

"Сегодня я официально объявляю о введении режима чрезвычайной ситуации", - сказал Трамп в пятницу, выступая в Белом доме.

Он пояснил, что объявление режима ЧС в США позволит Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях США направить на борьбу с коронавирусом до $50 млрд из фонда помощи при бедствиях.

Власти США предпримут дополнительные действия, чтобы повысить возможность проводить медицинские проверки на предмет заражения коронавирусом. "Мы существенно увеличим нашу возможность проводить тесты", - сказал Трамп. По его словам, цель заключается в том, чтобы все, кто должен пройти этот тест, могли сделать это быстро и безопасно.

Также он отметил, что данные, озвученные ранее ВОЗ, подтвердили правильность решения США приостановить допуск на свою территорию граждан европейских стран. "Это позволит нам спасти огромное число жизней", - отметил президент США.

Ближайшие два месяца сыграют ключевую роль в борьбе против распространения коронавируса в США. "Следующие восемь недель сыграют решающее значение", - сказал Трамп и предупредил соотечественников, что им предстоит "пойти на ограничения в краткосрочной перспективе ради получения выгоды в долгосрочной перспективе".

"Мы победим эту угрозу", - заключил президент США, говоря о коронавирусе.

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В субботу же Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, направленный на смягчение экономических последствий коронавируса, сообщило издание The Hill.

В поддержку документа проголосовали 363 конгрессмена, против - 40 членов Палаты представителей.

Законопроект гарантирует бесплатное исследование на коронавирус для всех, кто в нем нуждается, в том числе для жителей США без страховки. Также он обеспечивает оплачиваемый больничный сроком до двух недель для тех, кто заболел коронавирусом, и повышение пособий по безработице.

Демократы представили проект закона еще в среду, но у них возникли разногласия с республиканцами, которых волновали финансовые последствия оплачиваемых больничных для американского бизнеса. Вечером в пятницу Трамп призвал и демократов, и республиканцев проголосовать за законопроект.

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Между тем, число случаев заражения коронавирусом в США продолжает расти: в выходные было известно о 2885 заболевших и 60 летальных исходах, сообщил воскресенье телеканал CNN.

Согласно данным государственных и местных органов здравоохранения, правительств штатов и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в США было зарегистрировано 2885 заболевших в 49 штатах и округе Колумбия, где находится столица Вашингтон.

Телеканал отмечает, что 60 человек, у которых был обнаружен вирус, скончались, преимущественно, в штате Вашингтон. Западная Вирджиния - единственный штат США, где на воскресенье не было зафиксировано ни одного случая заболевания.

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На этом фоне около 60% американцев считают, что в ситуации с пандемией коронавируса худшее еще впереди, говорится в совместном опросе NBC News и Wall Street Journal.

Порядка 31% опрошенных также заявили, что эта вспышка вируса вряд ли будет крупной проблемой для США в будущем.

Также большинство респондентов - 53% - заявили, что они очень обеспокоены тем, что кто-то из членов их семьи может заразиться вирусом, а 47% - совсем не переживают об этом или не слишком переживают.

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Примерно половина опрошенных заявила, что они перестали уже, либо собираются отказаться от посещений крупных массовых мероприятий. Почти треть респондентов сообщили, что они уже отменили, либо собираются отменить поездки и путешествия. Также около четверти американцев перестали или собираются перестать ходить в рестораны.

Опрос проводился 11-13 марта среди 900 американцев.

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США, Вирус, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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