В США могут отменить все мероприятия численностью свыше 50 человек

Новости мира:В Штатах рекомендуют отменять все массовые мероприятия.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (СDC) призывают отменить в стране общественные и индивидуальные мероприятия в 50 и более человек в течение следующих восьми недель, чтобы предотвратить распространения коронавируса.

"СDC в соответствии со своим руководством по вопросам проведения крупных мероприятий и массовых сборищ, рекомендует организаторам (как групповым, так и индивидуальным) отменить или перенести все встречи более 50 людей на ближайшие восемь недель", - говорится в сообщении федерального агентства, размещенном на сайте.

Отмечается, что "крупные мероприятия и массовые собрания могут способствовать распространению COVID-19 в США". В их числе - конференции, фестивали, парады, концерты, спортивные события, свадьбы и другие виды собраний, уточняют Центры по контролю и профилактике заболеваний США.

Напоминаем, в крупнейших аэропортах США возникли очереди и хаос в связи с новыми правилами обследования пассажиров, возвращающихся в страну из Европы.