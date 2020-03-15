США возвращают граждан из Европы: в аэропортах возникли многотысячные очереди

Новости мира:В аэропортах США возникли большие очереди из-за мер борьбы с вирусом.

В крупнейших аэропортах США возникли очереди и хаос в связи с новыми правилами обследования пассажиров, возвращающихся в страну из Европы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Пассажиры американских рейсов из Европы вынуждены ждать в течение часов, чтобы пройти медицинское обследование. Пассажиров расспрашивают об истории болезни и проверяют наличие симптомов.

Люди в социальных сетях сообщали, что пассажиры в международном аэропорту О'Хара в Чикаго ждали в течение четырех часов, что вызвало критику в адрес президента Трампа со стороны чиновников штата Иллинойс.

"Это неприемлемо, контрпродуктивно и противоречит тому, что нам нужно сделать, чтобы предотвратить COVID-19. Администрация Трампа должна немедленно направить большую поддержку аэропорту", - заявила сенатор от штата Тэмми Дакворт.

Right now at O’Hare airport in Chicago: Thousands of people are waiting for hours due to “enhanced #CoronaVirus screening" procedures... This is not good, Trump has literally created a perfect storm to transmit #COVID19. Don’t even know where to start with this one.#Chicago pic.twitter.com/fOUQZfqxX7 — Terrence Daniels (Captain Planet) (@Terrence_STR) March 15, 2020

В Нью-Йорке сотрудники таможни в защитных костюмах и масках вошли на борт самолета из Парижа.

Администрация США ввела запрет на въезд для иностранных путешественников, побывавших в 26 странах Шенгена, со вторника это ограничение распространится на Британию и Ирландию. Американцам разрешено вернуться из Европы.

Некоторые эксперты здравоохранения отмечают, что ожидания в переполненных терминалах потенциально может привести к тому, что большее количество людей заразится вирусом.