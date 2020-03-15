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США возвращают граждан из Европы: в аэропортах возникли многотысячные очереди

США возвращают граждан из Европы: в аэропортах возникли многотысячные очереди
14:36 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:В аэропортах США возникли большие очереди из-за мер борьбы с вирусом.

В крупнейших аэропортах США возникли очереди и хаос в связи с новыми правилами обследования пассажиров, возвращающихся в страну из Европы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Пассажиры американских рейсов из Европы вынуждены ждать в течение часов, чтобы пройти медицинское обследование. Пассажиров расспрашивают об истории болезни и проверяют наличие симптомов.

Люди в социальных сетях сообщали, что пассажиры в международном аэропорту О'Хара в Чикаго ждали в течение четырех часов, что вызвало критику в адрес президента Трампа со стороны чиновников штата Иллинойс.

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"Это неприемлемо, контрпродуктивно и противоречит тому, что нам нужно сделать, чтобы предотвратить COVID-19. Администрация Трампа должна немедленно направить большую поддержку аэропорту", - заявила сенатор от штата Тэмми Дакворт.

В Нью-Йорке сотрудники таможни в защитных костюмах и масках вошли на борт самолета из Парижа.

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Администрация США ввела запрет на въезд для иностранных путешественников, побывавших в 26 странах Шенгена, со вторника это ограничение распространится на Британию и Ирландию. Американцам разрешено вернуться из Европы.

Некоторые эксперты здравоохранения отмечают, что ожидания в переполненных терминалах потенциально может привести к тому, что большее количество людей заразится вирусом.

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Пандемия, Аэропорты, Коронавирус.
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