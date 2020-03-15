В Японии зафиксировали резкий рост количества заболевания коронавирусом

За последние сутки в Японии зарегистрировали 63 новых случаев коронавируса, что является самым большим приростом за 24 часа в стране.
Об этом сообщает NHK.
"Органы здравоохранения Японии сообщили о 63 новых случаях коронавирусной инфекции в субботу", - говорится в сообщении.
Это самый высокий ежедневный прирост зарегистрированных случаев заболевания, исключая те, что связанны с круизным лайнером Diamond Princess.
По словам японских чиновников, число подтвержденных случаев в стране достигло 773. Эта цифра не включает 697 человек с лайнера Diamond Princess и 14 человек, которые вернулись на чартерных рейсах из Китая.
Также в субботу стало известно об еще одной смерти, в результате чего число жертв коронавируса в Японии возросло до 22 и еще семи — с круизного лайнера.
Как отмечают чиновники, 525 человек покинули больницы после выздоровления.
По последним данным онлайн-карты распространения Covid-19 от Исследовательского центра системных наук и инженерии Университета Джонса Хопкинса, в мире подтверждено 156 400 случаев коронавируса, зафиксировано 5 833 смерти от коронавирусной инфекции. Выздоровели 73 968 человек.
В Украине зарегистрировано 3 случая Covid-19, один из них летальный.
11 марта ВОЗ официально объявила глобальную пандемию коронавируса Covid-19.