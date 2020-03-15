В Японии зафиксировали резкий рост количества заболевания коронавирусом

Новости мира:В Японии резкий скачок коронавируса - за сутки 63 случая.

За последние сутки в Японии зарегистрировали 63 новых случаев коронавируса, что является самым большим приростом за 24 часа в стране.

Об этом сообщает NHK.

"Органы здравоохранения Японии сообщили о 63 новых случаях коронавирусной инфекции в субботу", - говорится в сообщении.

Это самый высокий ежедневный прирост зарегистрированных случаев заболевания, исключая те, что связанны с круизным лайнером Diamond Princess.

По словам японских чиновников, число подтвержденных случаев в стране достигло 773. Эта цифра не включает 697 человек с лайнера Diamond Princess и 14 человек, которые вернулись на чартерных рейсах из Китая.

Также в субботу стало известно об еще одной смерти, в результате чего число жертв коронавируса в Японии возросло до 22 и еще семи — с круизного лайнера.

Как отмечают чиновники, 525 человек покинули больницы после выздоровления.

По последним данным онлайн-карты распространения Covid-19 от Исследовательского центра системных наук и инженерии Университета Джонса Хопкинса, в мире подтверждено 156 400 случаев коронавируса, зафиксировано 5 833 смерти от коронавирусной инфекции. Выздоровели 73 968 человек.

В Украине зарегистрировано 3 случая Covid-19, один из них летальный.

11 марта ВОЗ официально объявила глобальную пандемию коронавируса Covid-19.