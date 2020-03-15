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Коронавирус в Британии: Джонсон обратился к Rolls Royce и JCB за помощью

Коронавирус в Британии: Джонсон обратился к Rolls Royce и JCB за помощью
13:20 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Джонсон просит Rolls Royce производить аппараты искусственной вентиляции легких.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон просит британских гигантов-производителей Rolls Royce и JCB изготовить тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph.

Премьер-министр просит производителей, включая Rolls Royce и JCB, переориентировать свои нынешние производственные линии, чтобы помочь изготавливать вентиляторы в рамках "национальных усилий" по борьбе с вирусом.

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В субботу офис Джонсона заявил, что премьер планирует поговорить с производителями в понедельник о поддержке производства необходимого медицинского оборудования.

Инженеров попросили найти способы быстрого изготовления большего количества аппаратов вентиляции, которые закупит правительство.

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В субботу число погибших в Британии от вируса составило 10 человек, 1140 - заразились.

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Великобритания, Rolls-Royce, Борис Джонсон, Коронавирус, JCB.
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