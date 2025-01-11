Больше напоминает беседку в парке: как выглядит могила актрисы Глаголевой, сгоревшей от рака

Актриса боролась с тяжелым недугом около 10 лет

Звезду российских фильмов и сериалов Веру Глаголеву, как и певицу Жанну Фриске, после продолжительной борьбы забрал рак. От поклонников актриса скрывала свой недуг, знали только близкие, которые после смерти установили ей большой памятник, стоимость около 12 миллионов рублей.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила Веры Глаголевой и где она похоронена. Мы узнали некоторые факты ее жизни.

Чем прославилась актриса Вера Глаголева

Вера Глаголева родилась в 1956 году, а потом вместе с семьей переехала в Измайлово. С 1962 по 1966 год актриса жила в Германии, где ее родители работали учителями в русской школе. Через пять лет Глаголева вернулась в Москву и сразу после школы начала сниматься в кино.

Вера Глаголева начала сниматься в кино сразу после школы

Вера Глаголева — одна из немногих актрис, которая стала востребованной без профильного образования. Ее фильмография насчитывает 50 кинолент, среди которых: "Снайперы", "Без солнца", "Бедная Саша", "Женщин обижать не рекомендуется" и других.

Фильмография Веры насчитывает 50 кинолент

Помимо кино, Вера также работала в театре и была участницей телепроектов "Последний герой — 3" и "Форт Боярд". С 1990 года актриса пробовала себя в роли режиссера.

Как Вера Глаголева выглядела в молодости

От чего умерла актриса Вера Глаголева и как выглядит ее могила

Около 10 лет российская актриса боролась с тяжелой болезнью — раком желудка. Свой диагноз от поклонников она скрывала, знали только близкие. Умерла Вера Глаголева 16 августа 2017 года в клинике Германии в возрасте 61 год. Для многих ее смерть стала настоящим шоком, ведь в январе 2017 года актриса приняла участие в программе "Идеальный ремонт", тогда Вера рассказывала журналистам о будущих планах.

Веру Глаголеву забрал рак

Похоронили звезду российского кино на Троекуровском кладбище, а в 2019 году родные на ее могиле установили шикарный памятник, который больше напоминает беседку в парке, чем монумент на кладбище.

Как выглядит могила Веры Глаголевой

В СМИ пишут, что памятник в виде ажурной белой беседки со стеклянной крышей обошелся родным где-то в 12 миллионов рублей. Внутри беседки поставили скамейки, а также кресло-качалку из металла, на котором лежит книга со стихами отца Веры и шаль. Все выполнено из метала, хотя выглядит из далека как настоящие предметы.

Памятник Веры Глаголевой на Троекуровском кладбище

Памятник Глаголевой сделали в виде ажурной беседки

"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила "отца русского регги" Барыкина. Памятник ему оплатила Алла Пугачева.