Была заброшена целых 3 года: как сейчас выглядит могила и памятник Григорию Чапкису с ошибками

В 2024 году родные хореографа установили памятник с серьезными опечатками

Выдающегося украинского танцора и хореографа Григория Чапкиса не стало 13 июня 2021 года. Дети артиста, дочь Лилия и сын Грег, которые сегодня живут по отдельности заграницей, похоронили 91-летнего отца на Байковом кладбище в Киеве.

Из-за пандемии коронавируса и начала полномасштабной войны России против Украины ни Лилия, ни Грег не могли облагородить могилу знаменитого отца. Лишь спустя три года на месте заброшенного захоронения появился символический памятник Григорию Чапкису.

"Прости, папа, что так долго. Было нелегко сделать это с другого конца света в стране, которую разрывает война. Некоторые из твоих "друзей" и коллег давали много пустых обещаний, а просто хотели от нас получить побольше. Мы с Лилией Чапкис потеряли много времени из-за этого. Теперь мое сердце спокойно", — написал сын хореографа в соцсети в октябре 2024 года.

Как выглядит могила Григория Чапкиса

Долгое время могила Григория Чапкиса пустовала. Фото до и после

Это мемориальный монумент с портретом хореографа. Красный гранит символизирует прочность и величие, а мраморная паркетная сцена — дань танцевальной культуре. "Танец — это жизнь, живите танцуя", — набита на памятнике вдохновляющая подпись, которая отражает философию покойного Чапкиса Николаевича и его вклад в мир танца.

Ошибка на памятнике Григорию Чапкису

Авторы памятника допустили ошибку в датах, которые не могли проконтролировать родственники хореографа. Так, дата рождения Григория Чапкиса вместо 24 февраля указана 24 апреля, а дата смерти вместо 13 июня — 13 июля.

Также стоит отметить, что легендарный танцовщик похоронен возле руководства МВД Украины, которые погибли в авиакатастрофе в Броварах в январе 2023 года. Речь идет о Денисе Монастырском, Юрии Лубковиче, Евгении Енине и других.

Даты на памятнике Чапкису указаны неправильно

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