Ненавидел советскую власть: кем был брат Назария Яремчука, с которым он не виделся 35 лет (фото)

Разница в возрасте между родственниками составляла 37 лет

О легендарном исполнителе Назарии Яремчуке громко заговорили в 2024 году, когда на большие экраны вышел документальный фильм "Яремчук: Бесподобный мир красоты". Лента раскрыла немало малоизвестных фактов о жизни звезды. А вот о его старшем брате Дмитрии знает не каждый ценитель творчества артиста.

Назарий родился 30 ноября 1951 года, когда его отцу было 64. Яремчук-старший от предыдущего брака имел сына Дмитрия, получившего признание как общественный и политический деятель.

Что известно о Дмитрии Яремчуке

Родился 18 октября 1914 года в селе Ривня на Буковине. В 1939 году получил юридическое образование в Черновицком университете. С юных лет сотрудничал с украинским националистическим подпольем, был членом ОУН. После оккупации Буковины большевиками в 1940 году эмигрировал.

Дмитрий Яремчук в молодости. Фото: buktolerance.com.ua

Во время Второй мировой войны Дмитрий Яремчук выполнял важные задачи для Провода Украинских Националистов (ПУН) во Львове и других городах Галичины. С 1949 года жил в Канаде, работал рабочим и бухгалтером, а с 1962-го — библиотекарем в университете Альберты. Там он получил степень бакалавра библиотечных наук и до пенсии в 1980 году работал в Национальной Библиотеке Канады в Оттаве.

Дмитрий помогал своей семье. Узнав о болезни младшего брата Назария, мужчина в Каннаде сразу нашел для него врачей и госпиталь. Родственники не виделись целых 35 лет, прежде чем встретиться в начале 90-х за границей. Еще раз братья увиделись в 1995 году, когда артист приехал в Канаду на операцию по удалению рака.

Дмитрий и Назарий Яремчуки не виделись 95 лет

Умер Дмитрий Яремчук в возрасте 95 лет — 21 августа 2010-го. Назария Яремчука не стало в 43 года — 30 июня 1995-го.

Напомним, что народный артист был женат дважды. Ранее "Телеграф" писал, что известно о вдове Назария Яремчука — Дарье.