Ненавидів радянську владу: ким був брат Назарія Яремчука, з яким він не бачився 35 років (фото)

Різниця у віці між родичами становила аж 37 років

Про легендарного виконавця Назарія Яремчука гучно заговорили у 2024 році, коли на великі екрани вийшов документальний фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси". Стрічка розкрила чимало маловідомих фактів про життя зірки. А ось про його старшого брата Дмитра знає не кожен поціновувач творчості артиста.

Назарій народився 30 листопада 1951 року, коли його батькові було 64. Яремчук-старший від попереднього шлюбу мав сина Дмитра, який отримав визнання як громадський та політичний діяч.

Що відомо про Дмитра Яремчука

Народився 18 жовтня 1914 року в селі Рівня на Буковині. У 1939 році здобув юридичну освіту у Чернівецькому університеті. З молодих років співпрацював з українським націоналістичним підпіллям, був членом ОУН. Після окупації Буковини більшовиками у 1940 році емігрував.

Дмитро Яремчук у молодості. Фото: buktolerance.com.ua

Під час Другої світової війни Дмитро Яремчук виконував важливі завдання для Проводу Українських Націоналістів (ПУН) у Львові та інших містах Галичини. З 1949 року жив у Канаді, працював робітником і бухгалтером, а з 1962-го — бібліотекарем в університеті Альберти. Там здобув ступінь бакалавра бібліотечних наук і до пенсії в 1980 році працював в Національній Бібліотеці Канади в Оттаві.

Дмитро допомагав своїй родині. Дізнавшись про хворобу молодшого брата Назарія, чоловік у Каннаді одразу знайшов для нього лікарів і госпіталь. Родичі не бачилися цілих 35 років, перш ніж зустрітися на початку 90-х закордоном. Ще раз брати побачилися у 1995 році, коли артист приїхав до Канади на операцію з видалення раку.

Дмитро та Назарій Яремчуки не бачилися 95 років

Помер Дмитро Яремчук у віці 95 років — 21 серпня 2010-го. Назарія Яремчука не стало у 43 роки — 30 червня 1995-го.

Нагадаємо, що народний артист був одружений двічі. Раніше "Телеграф" писав, що відомо про вдову Назарія Яремчука — Дарину.