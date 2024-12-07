Була занедбана цілих 3 роки: як зараз виглядає могила і пам’ятник Григорію Чапкісу з помилками

У 2024 році рідні хореографа встановили пам’ятник із серйозними похибками

Видатного українського танцюриста та хореографа Григорія Чапкіса не стало 13 червня 2021 року. Діти артиста, дочка Лілія та син Грег, які сьогодні живуть окремо за кордоном, поховали 91-річного батька на Байковому цвинтарі у Києві.

Через пандемію коронавірусу і початок повномасштабної війни Росії проти України ні Лілія, ні Грег не могли облагородити могилу знаменитого батька. Лише за три роки на місці занедбаного поховання з’явився символічний пам’ятник Григорію Чапкісу.

"Пробач, тату, що так довго. Було нелегко зробити це з іншого кінця світу в країні, яку розриває війна. Деякі з твоїх "друзів" і колег давали багато порожніх обіцянок, а просто хотіли від нас отримати більше. Ми з Лілією Чапкіс втратили багато часу через це. Тепер моє серце спокійне", — написав син хореографа у соцмережі у жовтні 2024 року.

Як виглядає могила Григорія Чапкіса

Довгий час могила Григорія Чапкіса була пустувала. Фото до і після

Це меморіальний монумент з портретом хореографа. Червоний граніт символізує міцність і велич, а мармурова паркетна сцена — данина танцювальній культурі. "Танець — це життя, живіть танцюючи", — набитий на пам'ятнику надихаючий підпис, який відображає філософію покійного Чапкіса Миколайовича та його внесок у світ танцю.

Помилка на пам’ятнику Григорію Чапкісу

Автори пам’ятника припустилися помилки в датах, які не могли проконтролювати родичі хореографа. Так, дату народження Григорія Чапкіса замість 24 лютого вказано 24 квітня, а дату смерті замість 13 червня — 13 липня.

Також варто зазначити, що легендарного танцівника поховано біля керівництва МВС України, які загинули в авіакатастрофі в Броварах у січні 2023 року. Йдеться про Дениса Монастирського, Юрія Лубковича, Євгена Єніна та інших.

Дати на пам’ятнику Чапкісу вказані неправильно

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