Більше нагадує альтанку в парку: як виглядає могила актриси Глаголєвої, яка згоріла від раку

Актриса боролася з важкою недугою близько 10 років

Зірку російських фільмів та серіалів Віру Глаголєву, як і співачку Жанну Фріске, після тривалої боротьби забрав рак. Від шанувальників актриса приховувала свою недугу, знали лише близькі, які після смерті встановили їй великий пам’ятник, вартістью близько 12 мільйонів рублів.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила Віри Глаголєвої та де вона похована. Ми дізналися деякі факти про її життя.

Чим прославилася актриса Віра Глаголєва

Віра Глаголєва народилася 1956 року, а потім разом із родиною переїхала до Ізмайлово. З 1962 по 1966 актриса жила в Німеччині, де її батьки працювали вчителями в російській школі. Через п’ять років Глаголєва повернулася до Москви й одразу після школи почала зніматися у кіно.

Віра Глаголєва почала зніматися в кіно одразу після школи

Віра Глаголєва — одна з небагатьох акторок, яка стала затребуваною без профільної освіти. Її фільмографія налічує 50 кінострічок, серед яких: "Снайпери", "Без сонця", "Бідна Саша", "Жінок ображати не рекомендується" та інших.

Фільмографія Віри налічує 50 кінострічок

Крім кіно, Віра також працювала в театрі та була учасницею телепроєктів "Останній герой — 3" та "Форт Боярд". З 1990 року актриса пробувала себе у ролі режисера.

Як Віра Глаголєва виглядала в молодості

Від чого померла актриса Віра Глаголєва та як виглядає її могила

Близько 10 років російська актриса боролася із тяжкою хворобою — раком шлунка. Свій діагноз від шанувальників вона приховувала, знали лише близькі. Померла Віра Глаголєва 16 серпня 2017 року у клініці Німеччини у віці 61 рік. Для багатьох її смерть стала справжнім шоком, адже у січні 2017 року актриса взяла участь у програмі "Ідеальний ремонт", тоді Віра розповідала журналістам про майбутні плани.

Віру Глаголєву забрав рак

Поховали зірку російського кіно на Троєкурівському цвинтарі, а у 2019 році рідні на її могилі встановили шикарну пам’ятку, яка більше нагадує альтанку у парку, ніж монумент на цвинтарі.

Як виглядає могила Віри Глаголєвої

У ЗМІ пишуть, що пам’ятник у вигляді ажурної білої альтанки зі скляним дахом обійшовся рідним десь у 12 мільйонів рублів. Усередині альтанки поставили лавки, а також крісло-гойдалку з металу, на якому лежить книга з віршами батька Віри та шаль. Все виконано з металу, хоча виглядає з далеку як справжні предмети.

Пам’ятник Віри Глаголєвій на Троєкурівському цвинтарі

Пам’ятник Глаголєвій зробили у вигляді ажурної альтанки

"Телеграф" писав раніше, як виглядає могила "батька російського регі" Барикина. Пам’ятник йому сплатила Алла Пугачова.