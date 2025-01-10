Рус

Любовні привороти на могилі: де знаходиться і як виглядає пам’ятник Жанні Фріске у повний зріст

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Жанна Фріске померла у 2015 році
Жанна Фріске померла у 2015 році. Фото Колаж "Телеграфу"

Щозими росіянки приїжджають на могилу співачки й просять про кохання

Понад 9 років минуло від дня смерті російської співачки Жанни Фріске. Цього року виконавиці могло б виповнитись 51 рік, проте рак мозку (гліобластома) став для артистки смертельним.

Про пухлину у Жанни Фріске публіці стало відомо в січні 2014 року, а саму хворобу у неї діагностували через кілька місяців після народження сина Платона від ведучого-путініста Дмитра Шепелєва. Хвороба розвивалася швидко, і попри лікування в країні-агресорці Росії та за кордоном (вона тривалий час лікувалася в Нью-Йорку), артистка не змогла перемогти недугу. Померла Фріске 15 червня 2015 року.

Де похована і як виглядає могила Жанни Фріске

Співачка була похована на Миколо-Архангельському цвинтарі у Балашисі. У грудні 2016 року на могилі було встановлено пам’ятник — скульптура на повний зріст, що зображує артистку в елегантній довгій сукні.

жанна фріске могила

Висота бронзової фігури становить 170 см, з яких 165 см — це зріст, а 5 см, що залишилися, — підбори. Багато хто зауважує, що схожість пам’ятника з Фріске невелика. Пізніше поруч було розміщено фотопортрет співачки у рамці.

пам’ятник жанні фріске на могилі

Могила завжди прикрашена квітами, іграшками та свічками, які часто приносять як близькі люди Фріске, так і численні шанувальники. Найчастіше це дівчата, які чомусь просять у покійної зірки про кохання. Дивно, але взимку росіянки забирають сніг із могили Фріске із собою, а натомість — розсипають пелюстки троянд. Любовний приворот вони роблять тоді, коли кладуть сніг, що розтанув, у суп "потрібного" хлопця.

могила жанни фріске

Жанна Фріске стала відомою завдяки своїй участі у російському гурті "Блестящие", де виступала з 1996 року. У 2003 році вона розпочала успішну сольну кар’єру. Крім музики, артистка знялася в таких фільмах, як "Нічна варта", "Денна варта" та "Про що говорять чоловіки". У квітні 2013 року Жанна народила сина Платона у Маямі, батьком якого є Дмитро Шепелєв.

Жанна Фріске Дмитро Шепелєв
Жанна Фріске та Дмитро Шепелєв

З онуком батьки Жанни Фріске не підтримують зв’язку. Платон живе з батьком-шоуменом, який ізолює хлопчика від спілкування із сім’єю покійної матері — все через спільну ворожнечу колишніх родичів.

Дмитро Шепелєв син Платон
Шепелєв разом із сином Платоном

Перед смертю страждала на хвороби ще одна відома актриса. Раніше "Телеграф" писав, як виглядає могила Наталії Кустинської.

Теги:
#Могила #Дмитро Шепелєв #Жанна Фріске