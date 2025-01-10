Любовні привороти на могилі: де знаходиться і як виглядає пам’ятник Жанні Фріске у повний зріст

Щозими росіянки приїжджають на могилу співачки й просять про кохання

Понад 9 років минуло від дня смерті російської співачки Жанни Фріске. Цього року виконавиці могло б виповнитись 51 рік, проте рак мозку (гліобластома) став для артистки смертельним.

Про пухлину у Жанни Фріске публіці стало відомо в січні 2014 року, а саму хворобу у неї діагностували через кілька місяців після народження сина Платона від ведучого-путініста Дмитра Шепелєва. Хвороба розвивалася швидко, і попри лікування в країні-агресорці Росії та за кордоном (вона тривалий час лікувалася в Нью-Йорку), артистка не змогла перемогти недугу. Померла Фріске 15 червня 2015 року.

Де похована і як виглядає могила Жанни Фріске

Співачка була похована на Миколо-Архангельському цвинтарі у Балашисі. У грудні 2016 року на могилі було встановлено пам’ятник — скульптура на повний зріст, що зображує артистку в елегантній довгій сукні.

Висота бронзової фігури становить 170 см, з яких 165 см — це зріст, а 5 см, що залишилися, — підбори. Багато хто зауважує, що схожість пам’ятника з Фріске невелика. Пізніше поруч було розміщено фотопортрет співачки у рамці.

Могила завжди прикрашена квітами, іграшками та свічками, які часто приносять як близькі люди Фріске, так і численні шанувальники. Найчастіше це дівчата, які чомусь просять у покійної зірки про кохання. Дивно, але взимку росіянки забирають сніг із могили Фріске із собою, а натомість — розсипають пелюстки троянд. Любовний приворот вони роблять тоді, коли кладуть сніг, що розтанув, у суп "потрібного" хлопця.

Жанна Фріске стала відомою завдяки своїй участі у російському гурті "Блестящие", де виступала з 1996 року. У 2003 році вона розпочала успішну сольну кар’єру. Крім музики, артистка знялася в таких фільмах, як "Нічна варта", "Денна варта" та "Про що говорять чоловіки". У квітні 2013 року Жанна народила сина Платона у Маямі, батьком якого є Дмитро Шепелєв.

Жанна Фріске та Дмитро Шепелєв

З онуком батьки Жанни Фріске не підтримують зв’язку. Платон живе з батьком-шоуменом, який ізолює хлопчика від спілкування із сім’єю покійної матері — все через спільну ворожнечу колишніх родичів.

Шепелєв разом із сином Платоном

Перед смертю страждала на хвороби ще одна відома актриса. Раніше "Телеграф" писав, як виглядає могила Наталії Кустинської.