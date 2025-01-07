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Її називали секс-символом: як виглядала перед смертю Наталія Кустинська і де її могила

Автор
Тетяна Кармазіна
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Автор
Наталія Кустиська померла у 2012 році
Наталія Кустиська померла у 2012 році. Фото Колаж "Телеграфу"

Актриса була одружена 6 разів, але померла на самоті

Акторку Наталю Кустинську називали секс-символом радянського кіно. Найчастіше її брали на ролі наївних красунь, як це було у фільмі "Іван Васильович змінює професію" 1973 року. "Подружка режисера Якіна" запам’яталася глядачам, мабуть, найбільше із фільмографії артистки. На старості Кустинська жила самотньо, мала серйозні проблеми зі здоров’ям та померла у 2012 році.

Актриса пережила кілька шлюбів, трагічні події та складні періоди у кар’єрі. Смерть єдиного сина Дмитра Єгорова (помер у 32 роки за нез’ясованих обставин 2002-го) стала великим ударом для Наталії.

Її останньою роботою в кіно став фільм "Свєтік", що вийшов у 1989 році. Тоді Наталі було вже 51 рік.

наталія кустинська в молодості

Під час одного з театральних виступів Кустинська зазнала серйозної травми — відкритий перелом, який сильно позначився на її здоров’ї. З кінця 1980-х років актриса зіткнулася з тяжкою залежністю від алкоголю, що призвело до розвитку цукрового діабету та швидкого набору ваги.

наталія кустинська

Як виглядала Наталія Кустинська перед смертю

наталія кустинська
наталія кустинська у старості
наталія кустинська

Де похована Наталія Кустинська і як виглядає могила

У грудні 2012 року Кустинську в стані коми було госпіталізовано до реанімації Боткінської лікарні з діагнозом "пневмонія". 10 грудня у неї стався інсульт і, не приходячи до тями, акторка померла 13 грудня 2012 року на 75-му році життя.

17 грудня 2012 року артистка була похована на Кунцевському цвинтарі Москви (ділянка 8), поряд з батьками та сином Дмитром. Пам’ятник був встановлений лише у першій половині серпня 2020 року. Проте ім'я матері Кустинської, співачки Марини Вдовенко, на ньому чомусь не вказали.

наталія кустинська могила
могила наталія кустинська пам’ятник

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#Наталя Кустинська #Могила