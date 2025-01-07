Ее называли секс-символом: как выглядела перед смертью Наталья Кустинская и где ее могила

Актриса была замужем 6 раз, но умерла в одиночестве

Актрису Наталью Кустинскую называли секс-символом советского кино. Зачастую ее брали на роли наивных красавиц, как это было в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" 1973 года. "Подружка режиссера Якина" запомнилась зрителям, наверное, больше всего из фильмографии артистки. На старости лет Кустинская жила одиноко, имела серьезные проблемы со здоровьем и умерла в 2012 году.

Актриса пережила несколько браков, трагические события и сложные периоды в карьере. Смерть единственного сына Дмитрия Егорова (умер в 32 года при невыясненных обстоятельствах в 2002-м) стала большим ударом для Натальи.

Ее последней работой в кино стал фильм "Светик", вышедший в 1989 году. Тогда Наталье было уже 51 год.

Во время одного из театральных выступлений Кустинская получила серьезную травму — открытый перелом, который сильно сказался на ее здоровье. С конца 1980-х годов актриса столкнулась с тяжелой зависимостью от алкоголя, что привело к развитию сахарного диабета и быстрому набору веса.

Как выглядела Наталья Кустинская перед смертью

Где похоронена Наталья Кустинская и как выглядит могила

В декабре 2012 года Кустинская в состоянии комы была госпитализирована в реанимацию Боткинской больницы с диагнозом "пневмония". 10 декабря у нее случился инсульт и, не приходя в сознание, актриса скончалась 13 декабря 2012 года на 75-м году жизни.

17 декабря 2012 года артистка была похоронена на Кунцевском кладбище Москвы (участок 8), рядом с родителями и сыном Дмитрием. Памятник был установлен лишь в первой половине августа 2020 года. Однако имя матери Кустинской, певицы Марины Вдовенко, на нем по какой-то причине не указали.

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