Еще при жизни установил себе памятник на кладбище: как выглядит могила советского актера Куравлева

Актер говорил, что хочет поскорее воссоединиться с женой, умершей в 2012 году

Многие знаменитости похоронены на Троекуровском кладбище, что расположено на окраине Москвы. Среди них есть такие советские актеры, как Андрей Мягков, сыгравший в фильме "Ирония судьбы, или с легким паром", а также Леонид Куравлев — звезда киноленты "Иван Васильевич меняет профессию".

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила Куравлева, который скончался в январе 2022 года. Известно, что актер еще при жизни выбрал для себя и своей супруги памятник.

Чем прославился Леонид Куравлев

Звезда советского кино Леонид Куравлев родился в 1936 году в Москве и с юных лет мечтал стать актером. После окончания школы он стал воплощать свою мечту и получил профильное образование. Фильмом, который открыл ему дорогу в большое кино, Куравлев считал "Мичман Панин", а известность к нему пришла после выхода картины "Живет такой парень".

Кадр из фильма "Не может быть"

Его фильмография насчитывает почти 200 кинолент, среди которых: "Иван Васильевич меняет профессию", где он сыграл Милославского, а также "Афоня", "Не может быть", "Мастер и Маргарита", "Турецкий гамбит". За свои заслуги он был удостоен государственными наградами.

Леонид Куравлев снялся почти в 200 фильмах

Однако Леонид Куравлев был среди тех артистов, которые поддерживали путинский режим и аннексию Крыма. За это актер оказался в списке базы "Миротворец".

Скончался он в возрасте 85 лет в Москве от остановки сердца. Его похоронили рядом с женой Ниной.

Как выглядит могила актера Леонида Куравлева

Могила звезды советского кино Леонида Куравлева расположена на шестом участке на Троекуровском кладбище. Еще при жизни Леонид выбрал и установил себе памятник на кладбище. На гранитной плите на могиле супруги было указано и его имя, только без указания дат.

Леонид Куравлев выбрал себе памятник еще при жизни

Но после его смерти памятник убрали, на его месте поставили деревянный крест с фотографиями Куравлева. Со временем могила даже выглядела неухоженной, на ней лежали сухие ветки и цветы.

Леонид Куравлев похоронен рядом с женой Ниной

А осенью 2023 года памятник вернули на место после доработки. Памятник представляет собой обычную гранитную плиту, на которой большими буквами выбита фамилия и имя супруги Куравлева, а снизу меньшими буквами фамилия и имя актера.

Как выглядит могила Леонида Куравлева

Леонид Куравлев похоронен на Троекуровском кладбище

"Телеграф" писал ранее, где похоронен и как выглядит могила "Иполита" Юрия Яковлева. Актеру поставили скромный памятник с его подписью на надгробке.