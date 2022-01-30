Жалел Путина и поддержал захват Крыма: чем запомнился умерший Леонид Куравлев

Куравлев считал, что Путина нужно поддерживать.

Советского и российского актера Леонида Куравлева не стало в воскресенье, 30 января. В Украине он запомнился не только ролями в фильмах "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня", "Берегите мужчин!", но и своей позицией по оккупированному Россией украинскому Крыму. Куравлев открыто поддержал Путина.

По данным из открытых источников, российский актер поставил свою подпись в письме в поддержку политики Владимира Путина по поводу аннексии украинского Крыма.

После этого актер попал в базу Миротворца. В причинах попадания Куравлева на сайт указана антиукраинская пропаганда, открытая поддержка агрессивной политики РФ и подписание того самого договора о поддержке Путина.

Данные с сайта "Миротворец"

Реакция Куравлева на это была прогнозируемой. Актер отметил, что не ездил в Украину уже десятки лет и заявил, что ему она не нужна.

"Я для них угроза. Я в Украине не был уже много десятков лет. Они мне не нужны", — прокомментировал Куравлев свое попадание в базу "Миротворца" изданию RT.

Кстати, актер очень поддерживал Владимира Путина и неоднократно заявлял, что ему нужно помогать. Россию в своих речах Куравлев называл "страной, которая становится все сильнее и злит США".

"Мы такая богатая страна, вот и хотят отхватить кусок чужого!… Россия, как христианская страна, очень крепко стоит на ногах. Вера дает нам силу. И мы никогда никому не отдадим свою страну, никогда не позволим, чтобы ее опозорили. Существование России – это спасение мира. Наша национальная черта – доброта – иностранцам неизвестна… Кстати, они даже не знают такого понятия, как "душа!"" – говорил Леонид Куравлев.

Напомним, что на момент смерти российскому актеру было 85 лет. Последние дни своей жизни он провел в хосписе, куда попал после коронавирусной болезни.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на 44 году жизни скончался известный российский актер Иван Рудаков. Причиной смерти стал коронавирус.