Жалів Путіна та підтримав захоплення Криму: чим запам'ятався померлий Леонід Куравльов

Куравльов вважав, що Путіна треба підтримувати.

Радянського та російського актора Леоніда Куравльова не стало у неділю, 30 січня. В Україні він запам’ятався не лише ролями у фільмах "Іван Васильович змінює професію", "Афоня", "Бережіть чоловіків!", а й своєю позицією щодо окупованого Росією українського Криму. Куравльов відкрито підтримав Путіна.

За даними з відкритих джерел, російський актор поставив свій підпис у листі на підтримку політики Володимира Путіна щодо анексії українського Криму.

Після цього актор потрапив у базу "Миротворця". У причинах потрапляння Куравльова на сайт вказана антиукраїнська пропаганда, відкрита підтримка агресивної політики РФ та підписання того самого договору про підтримку Путіна.

Дані з сайту "Миротворець"

Реакція Куравльова на це була прогнозованою. Актор зазначив, що не їздив в Україну вже десятки років і заявив, що йому вона не треба.

"Я для них загроза. Я в Україні не був уже багато десятків років. Вони мені не потрібні" — прокоментував Куравльов своє потрапляння у базу "Миротворця" виданню RT.

До слова, актор дуже підтримував Володимира Путіна і неодноразово заявляв, що йому треба допомагати. Росію у своїх промовах Куравльов називав "країною, яка стає дедалі сильнішою і злить США".

"Ми така багата країна, от і хочуть відхопити шматок чужого! … Росія, як християнська країна, дуже міцно стоїть на ногах. Віра дає нам силу. І ми ніколи нікому не віддамо свою країну, ніколи не дозволимо, щоб її зганьбили. Існування Росії – це порятунок світу. Наша національна риса – доброта – іноземцям невідома. До речі, вони навіть не знають такого поняття, як "душа"! – говорив Леонід Куравльов.

Нагадаємо, що на момент смерті російському актору було 85 років. Останні дні свого життя він провів у хоспісі, куди потрапив після коронавірусної хвороби.

Раніше "Телеграф" повідомляв, на 44 році життя помер відомий російський актор Іван Рудаков. Причиною смерті став коронавірус.