Жалів Путіна та підтримав захоплення Криму: чим запам'ятався померлий Леонід Куравльов
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Куравльов вважав, що Путіна треба підтримувати.
Радянського та російського актора Леоніда Куравльова не стало у неділю, 30 січня. В Україні він запам’ятався не лише ролями у фільмах "Іван Васильович змінює професію", "Афоня", "Бережіть чоловіків!", а й своєю позицією щодо окупованого Росією українського Криму. Куравльов відкрито підтримав Путіна.
За даними з відкритих джерел, російський актор поставив свій підпис у листі на підтримку політики Володимира Путіна щодо анексії українського Криму.
Після цього актор потрапив у базу "Миротворця". У причинах потрапляння Куравльова на сайт вказана антиукраїнська пропаганда, відкрита підтримка агресивної політики РФ та підписання того самого договору про підтримку Путіна.
Реакція Куравльова на це була прогнозованою. Актор зазначив, що не їздив в Україну вже десятки років і заявив, що йому вона не треба.
"Я для них загроза. Я в Україні не був уже багато десятків років. Вони мені не потрібні" — прокоментував Куравльов своє потрапляння у базу "Миротворця" виданню RT.
До слова, актор дуже підтримував Володимира Путіна і неодноразово заявляв, що йому треба допомагати. Росію у своїх промовах Куравльов називав "країною, яка стає дедалі сильнішою і злить США".
"Ми така багата країна, от і хочуть відхопити шматок чужого! … Росія, як християнська країна, дуже міцно стоїть на ногах. Віра дає нам силу. І ми ніколи нікому не віддамо свою країну, ніколи не дозволимо, щоб її зганьбили. Існування Росії – це порятунок світу. Наша національна риса – доброта – іноземцям невідома. До речі, вони навіть не знають такого поняття, як "душа"! – говорив Леонід Куравльов.
Нагадаємо, що на момент смерті російському актору було 85 років. Останні дні свого життя він провів у хоспісі, куди потрапив після коронавірусної хвороби.
Раніше "Телеграф" повідомляв, на 44 році життя помер відомий російський актор Іван Рудаков. Причиною смерті став коронавірус.
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