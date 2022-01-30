Пішов із життя легендарний актор Леонід Куравльов

Останні місяці життя 85-річний артист провів у будинку для людей похилого віку

На 86-му році життя не стало відомого радянського та російського актора Леоніда Куравльова. Чоловік помер у неділю, 30 січня.

Про смерть артиста повідомив ria.ru його син Василь Куравльов.

На початку січня 85-річного актора було госпіталізовано до лікарні в Комунарці (селище у складі поселення Сосенського в Москві) з діагнозом вірусна пневмонія, а також були виявлені серйозні поразки головного мозку. Тести на коронавірус показували негативний результат.

17 січня стало відомо, що у Куравльова почалося велике ураження легень. За кілька днів ураження збільшилося вчетверо. У середу 85-річного чоловіка перевели до хоспісу для реабілітації.

До того як актор потрапив до лікарні, він жив у будинку-пансіонаті для людей похилого віку, куди його влаштували власні діти.

Що відомо про особисте життя Леоніда Куравльова

Леонід Куравлев народився 8 жовтня 1936 року в Москві. В кіно дебютував студентом, зіграв запасного солдата Морозова в фільмі Андрія Тарковського та Олександра Гордона "Сьогодні звільнення не буде…".

Дружина Куравльова, Ніна Васильєва, померла у 2012 році. Подружжя прожило у шлюбі 52 роки. У актора є донька Катерина (психотерапевт) та син Василь (кандидат економічних наук), а також троє онуків.

Леонід Куравльов із дружиною Ніною

У будинок для людей похилого віку Леоніда Куравльова здали власні діти

Леонід Куравльов відомий своїми комедійними ролями у фільмах "Іван Васильович змінює професію", "Афоня", "Бережіть чоловіків!".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в той же будинок для людей похилого віку, де останні місяці провів Леонід Куравльов, нещодавно потрапила актриса Лідія Федосєєва-Шукшина. В заклад її так само здала власна дочка.