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Дочка здала 83-річну Шукшину в будинок для людей похилого віку і тепер її хочуть "врятувати"

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Молодша дочка здала Лідію Федосєєву-Шукшину у міський пансіонат для людей похилого віку Новина оновлена 22 січня 2022, 15:46
Молодша дочка здала Лідію Федосєєву-Шукшину у міський пансіонат для людей похилого віку

Раніше в пансіонаті "Ідилія" знаходився 85-річний актор Леонід Куравльов

Днями стало відомо про те, що молодша сестра російської актриси Марії Шукшиної Ольга відправила свою матір, 83-річну актрису Лідію Федосєєву-Шукшину в пансіонат для людей похилого віку "Ідилія", де раніше знаходився ще один російський артист Леонід Куравльов.

Про це Ольга Шукшина розповіла sobesednik.ru.

За словами жінки, вона відправила свою матір на обстеження та реабілітацію. Вона також зізналася, що у неї "зараз така життєва ситуація", що їй складно доглядати матір вдома. Сама Ольга не розповідала про своє рішення сестрам — Марії та Анастасії.

На питання про те, як довго Шукшина-старша перебуватиме в пансіонаті, її дочка сказала: "Все залежатиме від бажання самої Лідії Миколаївни". Раніше у розмові з порталом Day.ru Ольга Шукшина розповіла, що у її матері спостерігаються когнітивні порушення, але діагноз не назвала.

Молодша донька Лідії Миколаївни Ольга Шукшина
Молодша донька Лідії Миколаївни Ольга Шукшина

Цікаво, що нещодавно Лідія Федосєєва-Шукшина зустрічалася зі своїм колишнім чоловіком, продюсером Барі Алібасовим, з яким вона розлучилася у вересні 2021 року. Колишнє подружжя святкувало разом Старий Новий рік 14 січня.

Варто додати, що син Алібасова був дуже вражений знаходженням своєї екс-мачухи в пансіонаті. Він заявив, що "перебуває в шоці" від звістки про будинок для людей похилого віку і має намір "рятувати" Лідію Миколаївну: "Нічого собі! Я в дикому шоці, бо буквально кілька днів тому Ліда ночувала у тата… Бабусю треба рятувати!"

Актриса Марія Шукшина жодних коментарів щодо того, що трапилося, поки не давала.

Лідія Федосєєва-Шукшина з дочкою Марією
Лідія Федосєєва-Шукшина з дочкою Марією

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російський гуморист, зірка "Кривого дзеркала" Олександр Морозов скинув 66 кг. Як зараз виглядає "веселий пухляч" і як йому вдалося так кардинально змінити спосіб життя — дивіться у нашому матеріалі.

Теги:
#Лідія Федосєєва-Шукшина #Ольга Шукшина
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