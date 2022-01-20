"Вона твереза не літає": у Волочкової пояснили її скандальну поведінку в літаку

PR-директор балерини пояснила поведінку Волочкової на борту літака.

Артисти теж люди і ніщо людське їм не чуже. У багатьох артистів також є свої фобії, страхи та переживання з різних причин та приводів. От і відома балерина Анастасія Волочкова не стала винятком.

Виявляється, у артистки аерофобія і вона боїться літати, а оскільки подорожує вона багато, то розв'язує це питання за допомогою алкоголю. PR-директор Волочкової розповіла, що балерина завжди перебуває у стані алкогольного сп’яніння на борту літака, повідомляє телеграм-канал "Світські хроніки".

"Вона твереза не літає, бо боїться", — додав представник Волочкової.

Ця "обставина" з’ясувалося після того, як Волочкова, що випила (як виявилося) влаштувала скандал на борту літака Мальдіви-Москва. Балерина посварилася з бортпровідником, який попросив її вдягнути захисну маску. У мережу злили відео, на якому видно, як артистка лається з персоналом.

Результат скандалу: поліція склала на Волочкову два адміністративні протоколи, і тепер їй може загрожувати до 15 діб за дрібне хуліганство та невиконання правил поведінки під час НС чи загрози її виникнення.

Сама Волочкова вважає, що бортпровідник "докопався" до неї через її популярність, і, щобільше, за її словами, багато хто також сидів без масок.

Раніше "Телеграф" писав, що Анастасія Волочкова осоромилася під час зйомок шоу "Бар у великому місті". Організатори зйомок навіть вирішили не відкривати доступу до випуску на YouTube, залишивши його в закритій частині за підпискою.