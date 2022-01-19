Волочкова не захотіла одягати маску і влаштувала скандал у літаку — за балериною відправили наряд поліції

Балеріні, ймовірно, загрожує штраф, як мінімум, за порушення карантинних норм.

Відома російська балерина Анастасія Волочкова, мабуть, любить бути в центрі уваги, інакше як можна пояснити її скандальну поведінку. Поки мережа захоплювалася артисткою за її витримку в шоу ЧБД на ютубі, вона встигла потрапити до скандалу.

18 грудня в мережі з’явилося відео, на якому пасажири літака з Мальдів зняли, як Волочкова почала сваритися зі співробітниками авіакомпанії через те, що вона не хотіла одягати маску.

На відео видно, як балерина скандалить із бортпровідниками та знімає їх на відео. Маска в артистки опущена на підборіддя і не прикриває ні ніс, ні рота, при цьому її коханий Сергій сидів у масці. Спочатку працівники намагалися втихомирити Волочкову, але та не заспокоювалася. Підсумок польоту — вже в Москві на Волочкову чекав наряд поліції, який зафіксував факт правопорушення.

Варто зазначити, що після прильоту в Шереметьєво Волочкова почала поводитися трохи неадекватно: вона постійно сміялася і виглядала ніби п’яна. На відео, які знімав її коханий Сергій в аеропорту, видно, як вона без маски йде з поліцією розбиратися в конфлікті.

Пізніше Сергій розповів, що правоохоронці виявилися "хорошими хлопцями", і навіть були на спектаклях у Волочкової, і знову на них підуть. Також чоловік заявив, що він вважає, що конфлікт, що стався, — це чергова провокація. Він зазначив, що балерина не знімала захисну маску під час польоту, а просто опустила її нижче, щоб попити каву. А ось бортпровідник Іван повівся по-хамськи.

19 січня Анастасія та Сергій записали офіційний коментар щодо конфлікту, який балерина опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм.

Раніше "Телеграф" писав, що Анастасія Волочкова осоромилася під час зйомок шоу "Бар у великому місті". Організатори зйомок навіть вирішили не відкривати доступу до випуску на YouTube, залишивши його в закритій частині за підпискою.