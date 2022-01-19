Волочкова не захотела надевать маску и устроила дебош в самолете - за балериной отправили наряд полиции

Балерине вероятно грозит штраф, как минимум, за нарушение карантинных норм.

Известная российская балерина Анастасия Волочкова видимо любит быть в центре внимания, иначе как можно объяснить ее скандальное поведение. Пока сеть восхищалась выдержкой артистки в шоу ЧБД на ютубе, она успела попасть в скандал.

18 декабря в сети появилось видео, на котором пассажиры самолета с Мальдив запечатлели, как Волочкова начала ссориться с сотрудниками авиакомпании из-за того, что она не хотела надевать защитную маску.

На видео видно, как балерина скандалит с бортпроводниками и снимает их на видео. Маска у артистки опущена на подбородок и не прикрывает ни нос, ни рот, при этом ее возлюбленный Сергей сидел в маске. Сначала работники пытались утихомирить Волочкову, но та не успокаивалась. Итог полета — уже в Москве Волочкову ждал наряд полиции, который и зафиксировал факт правонарушения.

Стоит отметить, что по прилету в Шереметьево Волочкова начала вести себя немного неадекватно: она постоянно смеялась и выглядела как будто пьяная. На видео, которые снимал ее возлюбленный Сергей в аэропорту видно, как она без маски идет с полицией разбираться в конфликте.

Позже Сергей рассказал, что правоохранители оказались "хорошими ребятами", и даже были на спектаклях у Волочковой, и снова будут идти на них. Также, мужчина заявил, что он считает, что произошедший конфликт — это очередная провокация. Он отметил, что балерина не снимала защитную маску во время полёта, а просто опустила ее пониже, чтобы попить кофе. А вот бортпроводник Иван повёл себя по-хамски.

19 января Анастасия и Сергей записали официальный комментарий касательно конфликта, который балерина опубликовала на своей странице в Инстаграм.

Ранее "Телеграф" писал, что Анастасия Волочкова оконфузилась во время съемок шоу "Бар в большом городе". Организаторы съемок даже решили не открывать доступ к выпуску на YouTube, оставив его в закрытой части по подписке.