Пьяная Анастасия Волочкова опозорилась на съемках российского шоу

Российская балерина нецензурно выражалась во время съемки программы

Известная российская балерина Анастасия Волочкова, известная своим скандальным поведением на публике, в очередной раз оконфузилась – во время съемок шоу "Бар в большом городе".

Об этом пишет StarHit.

Издание отмечает, что организаторы съемок из-за скандального поведения Волочковой решили опубликовать выпуск только в закрытой части YouTube-канала, доступной только по платной подписке. Кроме того, сообщается, что балерина якобы пришла пьяной на съемку.

По данным StarHit, Анастасия Волочкова очень эмоционально отреагировала на рассказ российского стендап-комика Владимира Бухарова о возлюбленной балерине, которая однажды слишком настойчиво приставала к нему. Солидарность с девушкой Волочкова решила проявить, послав комика

После этого Анастасия Волочкова заявила, что ее выгнали с Большого театра, а также нецензурно выразилась в адрес своего бывшего места работы.

Зрителей поведение балерины повергло в шок. Правда, были и те, кто назвал его очень смелым, а выпуск, по их словам, без нее получился бы унылым.

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