"Спасибо, что без шпагата": Волочкова "сверкнула" грудью на школьной линейке (фото)

Артистка балета выбрала для похода в школу вместе с дочерью очень нескромный наряд.

Известная российская балерина Анастасия Волочкова подверглась критике в сети из-за чересчур откровенного наряда на школьной линейке к 1-му сентября. Артистка, которая в последнее время больше славится своими шпагатами, чем творческой деятельностью, пришла в школу в платье со шнуровкой на груди.

Соответствующие снимки в своем Инстаграм обнародовала сама балерина.

На фото балерина позирует вместе с 15-летней дочерью Ариадной, которая пошла в 10-й класс. При этом Анастасия оделась в школу довольно нескромно: она выбрала облегающее платье с цветочным принтом с глубоким декольте и шнуровкой на груди.

Анастасия Волочкова с дочерью Ариадной

Пользователей сети такой наряд артистки возмутил. "Спасибо, что без шпагата!", "Платье как раз для похода в школу с ребенком", "Ощущение, что Анастасия немного попутала и не поняла куда пришла с таким вырезом, это школа, а не стриптиз бар","Вырез ужасный", "На линейку можно было и закрытый наряд надеть", "Платье не для школы у мамы. Хотя стыда нету, хорошо хоть не на шпагате", "Если бы моя мама пришла на линейку в таком виде, я бы лучше умерла бы в этот день!", — написали Волочковой в комментариях.

Напомним, что ранее даже на серьезной встрече с прессой Анастасия Волочкова не удержалась от демонстрации своего умения садиться на шпагат.