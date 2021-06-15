"Циркуль ходячий": Волочкова даже на серьезной встрече не удержалась от шпагата (фото, видео)

Российская балерина и актриса Анастасия Волочкова больше известна даже не своими выступлениями в театре, а тем, что при любой возможности она демонстрирует свою растяжку, а именно садится на шпагат. На большинстве своих снимков с отдыха, она позирует именно в такой позиции.

А теперь Волочкова пошла еще дальше. На пресс-конференции в НСН балерина продемонстрировала идеальную растяжку, подняв ногу за столом в шпагат. Это она сделала во время того, как она рассказывала, почему ее уволили из Большого театра.

В сети ходили слухи, что причиной стал вес и плохая форма. И вот Анастасия решила доказать, что это не так.

Сеть видимо уже привыкла к подобным выходкам балерины. Об этом говорят комментарии под различными фото и видео, которые опубликовали в соцсети.

Ранее, "Телеграф" писал, что Анастасия Волочкова сильно удивила подписчиков фото с возлюбленным Олегом. На фото балерина предстала довольно неестественным выражением лица.