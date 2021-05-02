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"Страшна, вырубай": Волочкова испугала сеть фото с мужчиной на отдыхе

"Страшна, вырубай": Волочкова испугала сеть фото с мужчиной на отдыхе
Обновлено 15:58 Сегодня Телеграф Фото: instagram Анастасии Волочковой

Российская балерина и светская львица Анастасия Волочкова, которая очень любит оголять свое тело, сейчас отдыхает на Мальдивах. Компанию 45-летней звезде составил ее возлюбленный, которого балерина называет просто Олегом, а вот как выглядит мужчина, Волочкова пока не раскрывает.

Недавно на официальной странице в Инстаграме Анастасия разместила фото, сделанное во время романтического ужина с любимым. Все бы ничего, да вот выражение лица балерины получилось довольно неестественным.

Источник фото: Инстаграм Анастасии Волочковой

Комментарии к посту звезда отключила, наверное, по определенным причинам, но в Telegram-канале "Светские хроники" подписчики смогли выразить свое мнение.

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О том, что у звезды шпагатов есть мужчина, общественность не верила. Только в последнее время Волочкова начала обнародовать совместные фото, но уже обрезанные.

Анастасия Волочкова на Мальдивах общается с поклонниками очень часто:

Напомним, что в июне 2020 года появилась информация, что бывший бойфренд Анастасии Волочковой подал на нее в суд по причине "неосновательного обогащения".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 201

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Мальдивы, Анастасия Волочкова.
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