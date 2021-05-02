Запрещенный в Украине Моргенштерн попал под капельницу после разговоров про Путина

Российский рэп-исполнитель Моргенштерн, который недавно был включен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, попал под капельницу после разговоров о президенте России Владимире Путине.

"Обсуждаем путина", - написал мужчина в недавнем посте в Инстаграме. Он был сопровожден серией фото от 1 мая с посиделок рэпера и российского журналиста Александра Невзорова, который в 2012 году был одним из доверенных лиц Путина.

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Видно "обсуждение" Путина так хорошо прошло, что на следующий день рэпер попал под капельницу и сейчас лежит в гостиничном номере.

Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику:

Напомним, что недавно Моргенштерн отреагировал на внесения его украинскими властями в "черным список". Ранее рэпер признался, что боится ехать с концертами в Украину.