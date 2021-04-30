"Умалчивая - мы поощряем такое поведения мужчин": Полякова рассказала о непристойном предложении Меладзе (видео)

Известная эстрадная певица Оля Полякова, которая мило поздравила своих детей с Днем дочерей, призналась, что она так же, как и исполнительница Ани Лорак, получала непристойное предложение от российского музыкального продюсера Константина Меладзе.

Об этом звезда украинского шоу-бизнеса заявила на своей странице в Инстаграме.

"Пост в поддержку Ани Лорак. Женщины всего мира, которые не боятся говорить правду, на твоей стороне", - подписала новое видеообращение Полякова.

В ролике певица намекнула на харассмент со стороны влиятельного продюсера в сфере индустрии развлечений.

"Может, это повезло только нам, или не повезло, с Ани получить подобное предложении. Мы об этом никогда не узнаем, потому что об этом принято молчать. умалчивая – мы поощряем такое поведение мужчин. Эта правда должна звучать, чтобы уберечь наших девочек в будущем от харассмента", - сообщила артистка, которая сама воспитывает двух прекрасных дочерей.

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Телеведущая и гражданская активистка Маша Ефросинина и многие женщины поддержали певицу в комментариях.

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Напомним, что недавно брат российского продюсера, певец Валерий Меладзе, недавно вновь стал отцом - у него и Альбины Джанабаевой родилась девочка, которая, будем надеяться, никогда не получить подобных предложений в будущем. Сам же Константин воспитывает двух дочек и сына, страдающего аутизмом.