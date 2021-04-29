"На**й политику": Моргенштерн отреагировал на попадание в "черный список" Украины

Российский певец Моргенштерн (настоящее имя Алишер Валеев) после того, как его внесли в список лиц, которые несут угрозу нацбезопасности Украины, матом выругался о политике и назвал украинцев и россиян братьями.

Соответствующее заявление он опубликовал в истории в Instagram.

"Украина! Я вас обожаю! Всегда и везде об этом говорил и буду говорить! Самые бешеные фанаты и самые сексуальные с*чки!" – признался певец.

При этом Моргенштерн надеется, что "важные дяди в пиджаках одумаются".

"И мы с вами раз*ебем стадион! На*уй пполитику! Мы братья!" – заявил он.

Отметим, что буквально недавно Моргенштерн отменил концерт в Украине, который должен был состояться в Киеве 3 июня. Певец объяснил, что боится ехать в Украину. В связи с решением Минкульта с подаи СБУ, Моргенштерн теперь по факту не сможет гастролировать в Украине.

Ранее "Телеграф" писал, что российский рэпер Моргенштерн опозорился в интервью Юрию Дудю, назвав Россию "прекрасной страной для бизнеса".