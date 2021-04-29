Теперь будет бояться еще больше: Украина увидела в Моргенштерне угрозу нацбезопасности

В Украине откликнулись на просьбы запретить российскому исполнителю Моргенштерну (настоящее имя - Алишер Валеев) въезд в страну, и признали его тем, кто угрожает нацбезопасности.

Его внесли в соответствующий список, публикованный на сайте Минкульта и информационной политики.

Кроме Моргенштерна, который в списке значится под 25-м номером, значатся еще 180 деятелей культуры из России, в том числе бывший супруг Жанны Фриске, Дмитрий Шепелев, певец Леонид Ярмольник, Юлия Чичерина, Виктория Цыганова, Дмитрий Харатьян и другие.

Отметим, что буквально недавно Моргенштерн отменил концерт в Украине, который должен был состояться в Киеве 3 июня. Певец объяснил, что боится ехать в Украину. В связи с решением Минкульта с подаи СБУ, Моргенштерн теперь по факту не сможет гастролировать в Украине.

Ранее "Телеграф" писал, что российский рэпер Моргенштерн опозорился в интервью Юрию Дудю, назвав Россию "прекрасной страной для бизнеса".