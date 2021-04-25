"Поцелуйте и вы своих дочерей!": Оля Полякова мило поздравила своих девочек с праздником

25 апреля отмечается Международный день дочерей. Популярная украинская певица Оля Полякова - мама двух прекрасных девочек - Маши и Алисы, никак не могла пропустить этот праздник.

На своей странице в Инстаграме знаменитость опубликовала подборку снимком своих девочек и поздравила их с праздником. Певица прикрепила к поздравительному посту фото, которые были сделаны во время отдыха в одном из отелей Турции, куда они недавно отправились.

"Мои доченьки! Люблю Вас! Целую! Будьте здоровы и счастливы! Поцелуйте и вы своих дочерей!" - подписала фото Оля Полякова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

В комментариях подписчики Поляковой восхитились красотой Поляковых-младших, отметив, что девочки растут красавицами.

"Младшая будет красоткой", "Красотки", "Лялечки", "Класс", "Какие они у Вас красивые" - пишут в сети поклонники Поляковой.

Ранее, "Телеграф" писал, что Оля Полякова показала результаты своих изнурительных тренировок в спортзале.