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Настоящая спортсменка: Полякова похвасталась результатом своих тренировок (видео)

Настоящая спортсменка: Полякова похвасталась результатом своих тренировок (видео)
23:08 Пн, 22 Март 2021 Телеграф Фото: instagram Оли Поляковой

"Королева ночи" Оля Полякова, котораянедавно рассказала о семейных отношениях со своим мужем, всегда следит за своей фигурой и показывает результаты изнурительных тренировок в спортзале.

В этот раз на своей официально странице в соцсети Инстаграм в сториз украинская певица опубликовала ролик, на котором она демонстрирует идеальные кубики пресса.

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На видео артистка ничего не комментируя оголяет живот.

Напомним, что недавно Оля Полякова дала откровенное интервью в программе "СЛАВА+".

В разговоре с радио- и телеведущим Славой Деминым звезда украинской сцены рассказала, как избавится от депрессии и затянувшейся меланхолии, а также в очередной раз прокомментировала скандал с участием своей коллеги, украинской певицы Тины Кароль.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 232

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Тренировки, Спорт, Оля Полякова.
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