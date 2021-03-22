Настоящая спортсменка: Полякова похвасталась результатом своих тренировок (видео)

"Королева ночи" Оля Полякова, котораянедавно рассказала о семейных отношениях со своим мужем, всегда следит за своей фигурой и показывает результаты изнурительных тренировок в спортзале.

В этот раз на своей официально странице в соцсети Инстаграм в сториз украинская певица опубликовала ролик, на котором она демонстрирует идеальные кубики пресса.

На видео артистка ничего не комментируя оголяет живот.

Напомним, что недавно Оля Полякова дала откровенное интервью в программе "СЛАВА+".

В разговоре с радио- и телеведущим Славой Деминым звезда украинской сцены рассказала, как избавится от депрессии и затянувшейся меланхолии, а также в очередной раз прокомментировала скандал с участием своей коллеги, украинской певицы Тины Кароль.