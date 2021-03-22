"Мейкап за 15 секунд": Никитюк похвасталась умением быстрого макияжа (видео)

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая "взорвала" зал во время выступления на "Липсинг Батле", отдыхает сейчас на курортном отдыхе в Хургаде, Египет. Звезда проживает в новом 5-звездочном отеле Rixos Premium Magawish Suites & Villas.

В понедельник утром, 22 марта, со своего роскошного отельного номера Никитюк сняла небольшой видеоурок для своих подписчиц, как быстро и без хлопот сделать красивый макияж.

"Сервис Makeup от Лесички) Быстро, удобно, качественно! Запись в директ", - пошутила телеведущая.

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Но, каким бы умением быстрого нанесения макияжа не обладала Леся, без монтажа не обошлось.

Поклонницы телезвезды оценили ее юмор в комментариях.

Напомним, что телеведущая Леся Никитюк приняла участия в съемках нового клипа Насти Каменских "Девочки рулят".