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"Мейкап за 15 секунд": Никитюк похвасталась умением быстрого макияжа (видео)

"Мейкап за 15 секунд": Никитюк похвасталась умением быстрого макияжа (видео)
Обновлено 15:37 Сегодня Телеграф Фото: instagram Леси Никитюк

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая "взорвала" зал во время выступления на "Липсинг Батле", отдыхает сейчас на курортном отдыхе в Хургаде, Египет. Звезда проживает в новом 5-звездочном отеле Rixos Premium Magawish Suites & Villas.

В понедельник утром, 22 марта, со своего роскошного отельного номера Никитюк сняла небольшой видеоурок для своих подписчиц, как быстро и без хлопот сделать красивый макияж.

"Пиар и больше ничего": зрителей возмутило признание в любви Лесе Никитюк в эфире "Липсинк батл" (фото)

"Сервис Makeup от Лесички) Быстро, удобно, качественно! Запись в директ", - пошутила телеведущая.

 
 
 
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A post shared by Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Но, каким бы умением быстрого нанесения макияжа не обладала Леся, без монтажа не обошлось.

"Леся Аделивна и ее новые формы": Леся Никитюк поделилась видео бэкстэйджа шоу "Липсинк батл" на 1+1

Поклонницы телезвезды оценили ее юмор в комментариях.

Напомним, что телеведущая Леся Никитюк приняла участия в съемках нового клипа Насти Каменских "Девочки рулят".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 145

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Макияж, Стиль, Леся Никитюк.
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