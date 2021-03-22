"Леся Аделивна и ее новые формы": Леся Никитюк поделилась видео бэкстэйджа шоу "Липсинк батл" на 1+1

20 марта состоялся третий выпуск шоу звездных пародий "Липсинк батл", в котором по результатам зрительской поддержки в зале победила популярная украинская телеведущая Леся Никитюк.

Леся Ивановна перевоплотилась в известную британскую певицу Адель. А так как формы артисток слегка отличаются, то леди Ле пришлось немного увеличить грудь.

На своей странице в Инстаграме телеведущая опубликовала видео бэкстейджа шоу, на котором показала, как же ей увеличивали грудь, чтобы быть еще более похожей на британскую певицу.

"Как вам Леся Аделивна и ее новые формы? Видео "Как это было"" - подписала свой пост Никитюк.

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Напомним, что соперником Леси Ивановны стал Народный артист Украины, обладатель самых шикарных усов в стране - Павло Зибров.

Выступление Леси Никитюк на "Липсинк батле":

Ранее, "Телеграф" писал, что во время выступления Лесе Никитюк сделали предложение, которое вызвало бурную реакцию сети.