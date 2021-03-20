Скачать
Суббота, 20.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
СНБО стал мощным инструментом в руках Зеленского: о чем говорят последние решения власти
СНБО стал мощным инструментом в руках Зеленского: о чем говорят последние решения власти
Байден повесил на Путина метку: чем США будут бить по России
Байден повесил на Путина метку: чем США будут бить по России
Кот вдохновил художника на картину, разбив лобовое стекло его машины: детали ЧП в Днепре
Кот вдохновил художника на картину, разбив лобовое стекло его машины: детали ЧП в Днепре
Итоги дня 20 марта: арест имущества "Мотор Сичи", протесты в Киеве
Итоги дня 20 марта: арест имущества "Мотор Сичи", протесты в Киеве

Усы или ноги? Леся Никитюк и Павло Зибров выступили на шоу пародий "Липсинк батл" (видео)

Усы или ноги? Леся Никитюк и Павло Зибров выступили на шоу пародий "Липсинк батл" (видео)
Обновлено 21:21 Сегодня Телеграф Фото: instagram

20 марта на телеканале "1+1" прошел третий выпуск шоу "Липсинк батл". Проект, который стал очень популярным заграницей, теперь наконец-то добрался и до Украины. В шоу украинские звезды украинского шоу-бизнеса соревнуются в пародиях своих коллег по цеху и борются за главный приз - золотой пояс победителя "Липсинк батла".

Второй парой, которая сразилась в третьем выпуске, стали популярная украинская телеведущая, "Королева ламината" Леся Ивановна Никитюк и народный артист Украины, певец Павло Зибров.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от @lipsyncbattle_ua

Леди Ле решила "спародировать" британскую певицу Адель, а Павло Зибров перевоплотился в легенду - Фредди Меркьюри.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от @lipsyncbattle_ua

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от @lipsyncbattle_ua

Во время выступления Леси ей сделали предложение, которое уже бурно обсудила сеть. Этот моментик сразу же спровоцировал вопрос о том, влюблена ли Никитюк на самом деле, и возможно ли, что она пойдет главной героиней в шоу "Холостячка". Леся Ивановна решила ответить, и заявила на всю, что "не знает".

После выступления Павла Зиброва с Лесей случился небольшой конфуз. Как сказала Никитюк "ее сглазил Зибров" и она упала со стула.

По итогам зрительного голосования победила Леся Никитюк.

Ранее, "Телеграф" писал, что первыми в третьем выпуске "Липсинк батла" выступили секс-символы украинского телевидения Даниель Салем и Иракли Макацария.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 216

Все по теме:

Леся Никитюк, Павло Зибров, Липсинк батл.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 У Путина предъявили новые претензии к Украине по Донбассу
02 В Москве горит Кремль: подробности, фото и видео с места
03 "Народ страдает. Тут все недовольны": пропагандисты Путина случайно нарвались на правду о Крыме
04 "Чтобы не осталось ни одного солдата и офицера": Жириновский призвал атаковать Украину "без объявления войны" (видео)
05 Свитолина надела юбку и каблуки, Монфис не выдержал (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Непривычно большая концентрация: в Черном море прибыло ракетных кораблей НАТО
Непривычно большая концентрация: в Черном море прибыло ракетных кораблей НАТО
&quot;Чтобы не осталось ни одного солдата и офицера&quot;: Жириновский призвал атаковать Украину &quot;без объявления войны&quot; (видео)
"Чтобы не осталось ни одного солдата и офицера": Жириновский призвал атаковать Украину "без объявления войны" (видео)
Чудом выжили только бабушка с внучкой: целая семья провалилась с переправы в реку в России (видео)
Чудом выжили только бабушка с внучкой: целая семья провалилась с переправы в реку в России (видео)
&quot;Холостяк&quot; умилил сеть кадрами с ребенком (фото, видео)
"Холостяк" умилил сеть кадрами с ребенком (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь