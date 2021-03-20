Усы или ноги? Леся Никитюк и Павло Зибров выступили на шоу пародий "Липсинк батл" (видео)

20 марта на телеканале "1+1" прошел третий выпуск шоу "Липсинк батл". Проект, который стал очень популярным заграницей, теперь наконец-то добрался и до Украины. В шоу украинские звезды украинского шоу-бизнеса соревнуются в пародиях своих коллег по цеху и борются за главный приз - золотой пояс победителя "Липсинк батла".

Второй парой, которая сразилась в третьем выпуске, стали популярная украинская телеведущая, "Королева ламината" Леся Ивановна Никитюк и народный артист Украины, певец Павло Зибров.

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Леди Ле решила "спародировать" британскую певицу Адель, а Павло Зибров перевоплотился в легенду - Фредди Меркьюри.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @lipsyncbattle_ua

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @lipsyncbattle_ua

Во время выступления Леси ей сделали предложение, которое уже бурно обсудила сеть. Этот моментик сразу же спровоцировал вопрос о том, влюблена ли Никитюк на самом деле, и возможно ли, что она пойдет главной героиней в шоу "Холостячка". Леся Ивановна решила ответить, и заявила на всю, что "не знает".

После выступления Павла Зиброва с Лесей случился небольшой конфуз. Как сказала Никитюк "ее сглазил Зибров" и она упала со стула.

По итогам зрительного голосования победила Леся Никитюк.

Ранее, "Телеграф" писал, что первыми в третьем выпуске "Липсинк батла" выступили секс-символы украинского телевидения Даниель Салем и Иракли Макацария.