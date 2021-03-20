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Горячий поединок: Даниель Салем и Иракли Макацария сразились за титул секс-символа в шоу "Липсинк батл" (видео)

Горячий поединок: Даниель Салем и Иракли Макацария сразились за титул секс-символа в шоу "Липсинк батл" (видео)
20:52 Сегодня Телеграф Фото: instagram

20 марта на телеканале "1+1" прошел третий выпуск шоу "Липсинк батл", в котором звезды украинского шоу-бизнеса будут пародировать своих коллег по цеху и бороться за главный приз - золотой пояс победителя проекта. Ведущими шоу стали народная актриса Украины Тина Кароль и репер Потап.

Первой парой, которая сразилась в третьем выпуске, стали популярные ведущие, секс-символы телевидения - Иракли Макацария и Даниель Салем.

 
 
 
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Фитнес-тренер шоу "Зважені та щасливі" Иракли Макацария предстал в образе Джастина Тимберлейка. Иракли рассказал, что у него с Джастином есть как минимум одна общая черта - их кумиром в танцах является поп-король Майкл Джексон.

 
 
 
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Холодный психолог и горячий повар: Наталья Холоденко поборолась с Евгением Клопотенко в шоу "Липсинк батл" (видео) 

Телеведущий и ресторатор Даниель Салем решил пойти более сложным путем и выбрал в пародию женский образ. На сцене "Линсинк батла" он перевоплотился в легендарную американскую певицу Бейонсе и "исполнил" не менее легендарную песню "Single Ladies".

 
 
 
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Макс Барских и Тина Тернер на одной сцене: выступления Маши Ефросининой и Елены Кравец на "Липсинк батле" (видео) 

По итогам зрительного голосования победил - Даниель Салем.

Также, ранее "Телеграф" писал, что самыми первыми участниками шоу стали Ксения Мишина и Александр Эллерт. Во втором же выпуске популярные украинские ведущие Юрий Горбуновк и Григорий Решетник решили устроить батл каналов "1+1" и "СТБ".  

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 376

Все по теме:

Тина Кароль, Шоу, Иракли Макацария, Даниэль Салем, Липсинк батл.
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