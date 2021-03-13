Холодный психолог и горячий повар: Наталья Холоденко поборолась с Евгением Клопотенко в шоу "Липсинк батл" (видео)

13 марта на телеканале "1+1" состоялся второй выпуск шоу "Липсинк батл", в котором звезды украинского шоу-бизнеса будут пародировать других знаменитостей и бороться за главный приз - золотой пояс "Липсинк батла".

Второй парой, которая сразилась во втором выпуске, стали известный психолог Наталья Холоденко и популярный шеф-повар Евгений Клопотенко.

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Наталья превратилась в победительницу “Евровидения” певицу Нетту. Холоденко вышла на сцену в ярком образе и спела победную песню Нетты на музыкальном конкурсе.

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Евгений Клопотенко решил перевоплотиться в мегапопулярную американскую певицу Леди Гагу. Кулинар “исполнил” одну из самых известных песен артистки “Poker Face”.

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Победу одержал Евгений Клопотенко.

Напомним, что ведущими шоу стали народная актриса Украины Тина Кароль и репер Потап.

Также, ранее "Телеграф" писал, что самыми первыми участниками шоу стали Ксения Мишина и Александр Эллерт.