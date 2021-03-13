СТБ против 1+1: Григорий Решетник и Юрий Горбунов сразились в шоу "Липсинк батле" (видео)

13 марта на телеканале "1+1" состоялся второй выпуск шоу "Липсинк батл", которое является очень популярным в многих странах, а особенно в Америке. В этом проекте звезды украинского шоу-бизнеса будут пародировать своих коллег по цеху и бороться за главный приз - золотой пояс "Липсинк батла".

Первой парой, которая сразилась во втором выпуске, стали популярные ведущие каналов "1+1" и СТБ Юрий Горбунов и Григорий Решетник.

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Звезда "Скаженого весілля" Юрий Горбунов превратился в народную артистку Украины Тину Кароль, а его супруга Катя Осадчая помогала в подготовке к номеру. Пара решила создать мэшап из песен певицы. Юрий появился на сцене в красных обтягивающих латексных лосинах, белом платье и красными губами.

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Несменный ведущий романического реалити-шоу "Холостяк" Григорий Решетник тоже решил выбрать женскую пародию, и примерил образ легендарной певицы Уитни Хьюстон. На сцене он вышел в черном блестящем платье, другим цветом кожи, с кудрями и на высоких каблуках.

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По итогам зрительного голосования победил Григорий Решетник.

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Напомним, что ведущими шоу стали народная актриса Украины Тина Кароль и репер Потап.

Также, ранее "Телеграф" писал, что самыми первыми участниками шоу стали Ксения Мишина и Александр Эллерт. Чтобы им было интереснее "батлиться" пара решила поспорить - проигравший будет возить сына Ксении Платона по утрам в школу, или как сказала пара "за 10 минут утреннего сна".