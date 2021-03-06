Анна Ризатдинова проиграла Элине Свитолиной в первом выпуске шоу "Липсинк батл" (видео)

6 марта на телеканале "1+1" стартовало шоу звездных пародий "Липсинк батл", первыми в котором сразились Ксения Мишина и Саша Эллерт. Вторая пара участников была спортивной - гимнастка Анна Ризатдинова и теннисистка Элина Свитолина.

Анна перевоплотилась в “Королеву ночи” Олю Подякову, а Элина в Дмитрия Монатика.

В ходе батла победу одержала пятая ракетка мира Элина Свитолина. После объявления результатов проигравшая Анна Ризатдинова расплакалась, отметив, что это напомнило ей финал "Танців з зірками", в котором она проиграла Ксении Мишиной.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @lipsyncbattle_ua

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @lipsyncbattle_ua

А Элина прошла во второй тур, в котором за главный приз она сразится с Сашей Эллертом и еще одним звездным участником.

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