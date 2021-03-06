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Анна Ризатдинова проиграла Элине Свитолиной в первом выпуске шоу "Липсинк батл" (видео)

Анна Ризатдинова проиграла Элине Свитолиной в первом выпуске шоу "Липсинк батл" (видео)
Обновлено 22:18 Сегодня Телеграф Фото: instagram

6 марта на телеканале "1+1" стартовало шоу звездных пародий "Липсинк батл", первыми в котором сразились Ксения Мишина и Саша Эллерт. Вторая пара участников была спортивной - гимнастка Анна Ризатдинова и теннисистка Элина Свитолина.

Анна перевоплотилась в “Королеву ночи” Олю Подякову, а Элина в Дмитрия Монатика.

В ходе батла победу одержала пятая ракетка мира Элина Свитолина. После объявления результатов проигравшая Анна Ризатдинова расплакалась, отметив, что это напомнило ей финал "Танців з зірками", в котором она проиграла Ксении Мишиной.

 
 
 
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Публикация от @lipsyncbattle_ua

 

 
 
 
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Публикация от @lipsyncbattle_ua

 

А Элина прошла во второй тур, в котором за главный приз она сразится с Сашей Эллертом и еще одним звездным участником.

Ранее, "Телеграф" писал, что 5 марта стартовало самое романтическое реалити-шоу в Украине "Холостяк" 11 сезон с Михаилом Заливако. На проект пришло 29 участниц - что о них известно - читайте в нашем материале. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 235

Все по теме:

Элина Свитолина, Шоу, Анна Ризатдинова, 1+1, Липсинк батл.
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