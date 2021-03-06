Экс-жена бывшего главы Офиса президента и порноактриса из Днепра: все об участницах шоу "Холостяк" (фото)

В пятницу, 5 марта, состоялся первый эфир украинского шоу "Холостяк" на телеканале "СТБ". Героем 11 сезона проекта стал 31-летний бизнесмен из Харькова Михаил Заливако, который встретил всех девушек и лично познакомился с каждой.

Мужчина решил, что не хочет ни с кем прощаться и подарить розу каждой участнице. Ведущему Григорию Решетнику Михаил признался, что девушки будут жить в двух домах, однако не будут знать об этом.

Алиса Яцела - 30 лет, Киев

Образование: КНЕУ, банковское дело.

Чем занимается: бизнес-леди.

Увлекается кулинарией, фитнесом, сноубордом, ездой за рулем.

Мечтает объездить весь мир с любимым человеком.

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Татьяна Шевцова - 24 года, Чернигов

Образование: КНУСА, урбанистика и пространственное планирование.

Чем занимается: дизайнер интерьеров.

Любит рисовать.

Мечтает оказаться в быть в топе дизайнеров Украины.

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Джессика Чеги - 25 лет, Мукачево, Закарпатская область

Образование: профессиональное предвысшее образование, Венгерский Техникум Számalk, физиореабилитация (массажист).

Чем занимается: владелица студии визажа, визажист, мастер перманентного макияжа.

Любит кататься на лыжах и слушать классическую музыку.

Хочет приобрести собственную квартиру и побывать в Австралии.

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Дарья Ставнича - 23 года, Днепр

Чем занимается: фитнес-тренер.

Увлекается танцами.

Хочет быть хорошей женой и мамой, а также открыть свой фитнес-клуб.

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Ольга Сидоренко - 25 лет, Чугуев, Харьковская область

Чем занимается: художница и модель.

Увлечена чтением, гулять, общаться с людьми, путешествовать.

Мечтает создать семью и стать известной в мире искусства и моды.

Анна Салтыкова - 20 лет, Бостон (США), родом из Кропивницкого

Учится в Babson College, Business Administration and Management.

Занимается пением, йогой, любить проводить время на свежем воздухе.

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Алла Резниченко - 36 лет, Одесса. Имеет 15-летнюю дочь.

Занимается организацией мероприятий.

Увлекается чтением и танцами.

Хочет создать счастливые отношения и вместе познавать этот мир, а также воплотить в жизнь "проект мечты".

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Анастасия Распутина - 24 года, Киев

Актриса.

Любит спорт и кулинарию.

Цель в жизни: машина и квартира.

Кристина Пустовар - 24 года, Киев

Чем занимается: стилист, модель.

Увлечена спортом и искусством.

Хочет победить в проекте "Холостяк".

Валентина Петренко - 23 года, Киев

Частный предприниматель.

Хобби: сексология, астрология.

Мечтает пожить в Нью-Йорке, создать крепкую семью и быть полезной в сфере благотворительности.

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Валентина Панченко - 25 лет, с. Пилиповичи, Киевская обл.

В прошлом стюардесса, сейчас временно не работает.

Хобби: спорт, йога, плавание.

Цель в жизни: семья и дети; чтобы Валерий Меладзе пел у Валентины на свадьбе.

Лола Лавинецкая - 23 года, Ровно

Временно безработная.

Хобби: танцы, пение, шитье.

Хочет реализоваться в работе и семье.

Хана Мамедова - 21 год, Харьков

Маркетолог, на данный момент безработная.

Хочет иметь возможность помогать другим людям, обеспечить старость родителей.

Надин Медведчук - 29 лет, Черновцы

Блогер, собственница маркетинговой компании.

Хобби: пулевая стрельба, стрейчинг, йога, писательство, проведение церемоний бракосочетания, путешествия.

Хочет создать семью.

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Елена Грива - 26 лет, Киев

Образование: учитель младших классов, НПУ им. М. Драгоманова. Безработная.

Любить петь и готовить.

Хочет построить крепкую семью с любящим мужчиной.

Анна Богдан - 28 лет, Киев

Работает в сфере туризма.

Любит путешествовать.

Цель в жизни: отправиться в Мексику на археологические раскопки в столицу древнего царства майя, побывать на фестивале Burning Man, увидеть все старинные замки мира, побывать в Финляндии, сходить в гости к Санта-Клаусу, увидеть северное сияние; открыть свое туристическое агентство; создать крепкую счастливую семью.

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Юлия Бильченко - 27 лет, Киев

Чем занимается: контент-менеджер, СММ-менеджер/графический дизайнер.

Хобби: продажа вещей на маркетплейсах.

Мечтает открыть свое рекламное агентство.

Анна Гузеева - 22 года, Днепр

Веб-разработчик, веб-дизайнер.

Хобби: стрельба, музыка, поэзия, парапланеризм.

Цель в жизни: добиться успехов в своей профессии в сфере ІТ и, если повезет, в профессии ведущей; найти свою вторую половинку и стать мамой двоих детей.

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Юлия Данькова - 28 лет, Каменец-Подольский

Руководитель отдела офис-менеджмента в IT-компании.

Хобби: астрология, чтение вслух, поэзия, фотография, эстетика пищи.

Мечтает открыть свой ресторан и построить крепкую семью с любимым человеком.

Ольга Дитковская - 22 года, Буча

Студентка.

Хобби: книги, фильмы, искусство, медитация, писательство.

Хочет написать детскую книгу, которая станет мировым бестселлером.

Екатерина Жук - 29 лет, Винница

Владелица туристического агентства.

Любит путешествия и спорт.

Цель в жизни: семья с двумя детьми.

Виктория Завгородняя - 29 лет, Киев

Менеджер международного отдела Ukrainian Fashion Week.

Хобби: фотография, живопись, наука.

Цель в жизни: посвятить свою жизнь тому, что получается лучше всего, и научиться быть человеком, который доволен жизнью, несмотря на обстоятельства.

Юлия Карнаух - 32 года, Херсон

Помощник руководителя выставочной компании.

Хобби: изучение английского языка, танцы, спорт.

Цель в жизни: счастливая и крепкая семья; стать мамой и счастливой любимой женщиной; путешествия; приобретение собственного жилья.

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Дана Квин

Певица, солистка группы SELFY.

Занимается спортом.

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Ульяна Корх - 28 лет, Днепр

Основатель студии красоты, мастер татуажа.

Хобби: бокс, астрология, путешествия, коучинг.

Цель в жизни: раскрыть и реализовать свой потенциал; больше пробовать нового и получать удовольствие от жизни; создать крепкую и счастливую семью.

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Елизавета Крутикова - 24 года, Днепрорудное, Запорожская область

Воздушная гимнастка.

Хобби: езда на велосипеде, игра на клавишных, мотоцикл, вейкборд.

Цель в жизни: путешествовать по всему миру и взять золото на цирковом фестивале.

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Александра Миколюк - 22 года, Прага (Чехия), родилась в Донецке

Стилист, организатор фешн-съемок, модель.

Хобби: спорт, кулинария, живопись, мода и все, что с ней связано; чтение, изучение языков.

Мечтает добиться успеха в карьере, стать дизайнером одежды.

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Розали Номбре - 23 года, Харьков

Певица в шоу, модель.

Хобби: графический дизайн, игра на фортепиано.

Цель в жизни: достичь желаемой финансовой свободы, открыть собственное любимое дело и построить семью.

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Ксения Павелко - 20 лет, Днепр

Персональный тренер; тренер групповых направлений (зумба, пилатес, стретчинг).

Хобби: путешествия, спорт, книги, психология.

Цель в жизни: обрести взаимную любовь с достойным мужчиной, чувствовать наслаждение от жизни, бросаться в приключения.

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Актуальное в шоу "Холостяк":