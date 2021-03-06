Экс-жена бывшего главы Офиса президента и порноактриса из Днепра: все об участницах шоу "Холостяк" (фото)

В пятницу, 5 марта, состоялся первый эфир украинского шоу "Холостяк" на телеканале "СТБ". Героем 11 сезона проекта стал 31-летний бизнесмен из Харькова Михаил Заливако, который встретил всех девушек и лично познакомился с каждой.
Мужчина решил, что не хочет ни с кем прощаться и подарить розу каждой участнице. Ведущему Григорию Решетнику Михаил признался, что девушки будут жить в двух домах, однако не будут знать об этом.
Алиса Яцела - 30 лет, Киев
Образование: КНЕУ, банковское дело.
Чем занимается: бизнес-леди.
Увлекается кулинарией, фитнесом, сноубордом, ездой за рулем.
Мечтает объездить весь мир с любимым человеком.
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Татьяна Шевцова - 24 года, Чернигов
Образование: КНУСА, урбанистика и пространственное планирование.
Чем занимается: дизайнер интерьеров.
Любит рисовать.
Мечтает оказаться в быть в топе дизайнеров Украины.
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Джессика Чеги - 25 лет, Мукачево, Закарпатская область
Образование: профессиональное предвысшее образование, Венгерский Техникум Számalk, физиореабилитация (массажист).
Чем занимается: владелица студии визажа, визажист, мастер перманентного макияжа.
Любит кататься на лыжах и слушать классическую музыку.
Хочет приобрести собственную квартиру и побывать в Австралии.
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Дарья Ставнича - 23 года, Днепр
Чем занимается: фитнес-тренер.
Увлекается танцами.
Хочет быть хорошей женой и мамой, а также открыть свой фитнес-клуб.
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Ольга Сидоренко - 25 лет, Чугуев, Харьковская область
Чем занимается: художница и модель.
Увлечена чтением, гулять, общаться с людьми, путешествовать.
Мечтает создать семью и стать известной в мире искусства и моды.
Анна Салтыкова - 20 лет, Бостон (США), родом из Кропивницкого
Учится в Babson College, Business Administration and Management.
Занимается пением, йогой, любить проводить время на свежем воздухе.
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Алла Резниченко - 36 лет, Одесса. Имеет 15-летнюю дочь.
Занимается организацией мероприятий.
Увлекается чтением и танцами.
Хочет создать счастливые отношения и вместе познавать этот мир, а также воплотить в жизнь "проект мечты".
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Анастасия Распутина - 24 года, Киев
Актриса.
Любит спорт и кулинарию.
Цель в жизни: машина и квартира.
Кристина Пустовар - 24 года, Киев
Чем занимается: стилист, модель.
Увлечена спортом и искусством.
Хочет победить в проекте "Холостяк".
Валентина Петренко - 23 года, Киев
Частный предприниматель.
Хобби: сексология, астрология.
Мечтает пожить в Нью-Йорке, создать крепкую семью и быть полезной в сфере благотворительности.
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Валентина Панченко - 25 лет, с. Пилиповичи, Киевская обл.
В прошлом стюардесса, сейчас временно не работает.
Хобби: спорт, йога, плавание.
Цель в жизни: семья и дети; чтобы Валерий Меладзе пел у Валентины на свадьбе.
Лола Лавинецкая - 23 года, Ровно
Временно безработная.
Хобби: танцы, пение, шитье.
Хочет реализоваться в работе и семье.
Хана Мамедова - 21 год, Харьков
Маркетолог, на данный момент безработная.
Хочет иметь возможность помогать другим людям, обеспечить старость родителей.
Надин Медведчук - 29 лет, Черновцы
Блогер, собственница маркетинговой компании.
Хобби: пулевая стрельба, стрейчинг, йога, писательство, проведение церемоний бракосочетания, путешествия.
Хочет создать семью.
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Елена Грива - 26 лет, Киев
Образование: учитель младших классов, НПУ им. М. Драгоманова. Безработная.
Любить петь и готовить.
Хочет построить крепкую семью с любящим мужчиной.
Анна Богдан - 28 лет, Киев
Работает в сфере туризма.
Любит путешествовать.
Цель в жизни: отправиться в Мексику на археологические раскопки в столицу древнего царства майя, побывать на фестивале Burning Man, увидеть все старинные замки мира, побывать в Финляндии, сходить в гости к Санта-Клаусу, увидеть северное сияние; открыть свое туристическое агентство; создать крепкую счастливую семью.
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Юлия Бильченко - 27 лет, Киев
Чем занимается: контент-менеджер, СММ-менеджер/графический дизайнер.
Хобби: продажа вещей на маркетплейсах.
Мечтает открыть свое рекламное агентство.
Анна Гузеева - 22 года, Днепр
Веб-разработчик, веб-дизайнер.
Хобби: стрельба, музыка, поэзия, парапланеризм.
Цель в жизни: добиться успехов в своей профессии в сфере ІТ и, если повезет, в профессии ведущей; найти свою вторую половинку и стать мамой двоих детей.
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Юлия Данькова - 28 лет, Каменец-Подольский
Руководитель отдела офис-менеджмента в IT-компании.
Хобби: астрология, чтение вслух, поэзия, фотография, эстетика пищи.
Мечтает открыть свой ресторан и построить крепкую семью с любимым человеком.
Ольга Дитковская - 22 года, Буча
Студентка.
Хобби: книги, фильмы, искусство, медитация, писательство.
Хочет написать детскую книгу, которая станет мировым бестселлером.
Екатерина Жук - 29 лет, Винница
Владелица туристического агентства.
Любит путешествия и спорт.
Цель в жизни: семья с двумя детьми.
Виктория Завгородняя - 29 лет, Киев
Менеджер международного отдела Ukrainian Fashion Week.
Хобби: фотография, живопись, наука.
Цель в жизни: посвятить свою жизнь тому, что получается лучше всего, и научиться быть человеком, который доволен жизнью, несмотря на обстоятельства.
Юлия Карнаух - 32 года, Херсон
Помощник руководителя выставочной компании.
Хобби: изучение английского языка, танцы, спорт.
Цель в жизни: счастливая и крепкая семья; стать мамой и счастливой любимой женщиной; путешествия; приобретение собственного жилья.
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Дана Квин
Певица, солистка группы SELFY.
Занимается спортом.
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Ульяна Корх - 28 лет, Днепр
Основатель студии красоты, мастер татуажа.
Хобби: бокс, астрология, путешествия, коучинг.
Цель в жизни: раскрыть и реализовать свой потенциал; больше пробовать нового и получать удовольствие от жизни; создать крепкую и счастливую семью.
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Елизавета Крутикова - 24 года, Днепрорудное, Запорожская область
Воздушная гимнастка.
Хобби: езда на велосипеде, игра на клавишных, мотоцикл, вейкборд.
Цель в жизни: путешествовать по всему миру и взять золото на цирковом фестивале.
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Александра Миколюк - 22 года, Прага (Чехия), родилась в Донецке
Стилист, организатор фешн-съемок, модель.
Хобби: спорт, кулинария, живопись, мода и все, что с ней связано; чтение, изучение языков.
Мечтает добиться успеха в карьере, стать дизайнером одежды.
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Розали Номбре - 23 года, Харьков
Певица в шоу, модель.
Хобби: графический дизайн, игра на фортепиано.
Цель в жизни: достичь желаемой финансовой свободы, открыть собственное любимое дело и построить семью.
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Ксения Павелко - 20 лет, Днепр
Персональный тренер; тренер групповых направлений (зумба, пилатес, стретчинг).
Хобби: путешествия, спорт, книги, психология.
Цель в жизни: обрести взаимную любовь с достойным мужчиной, чувствовать наслаждение от жизни, бросаться в приключения.
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