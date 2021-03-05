Милая интрижка: на первую встречу с "Холостяком" одна из девушек пришла в ростовом костюме Зайца

5 марта на канале СТБ стартовал новый, одиннадцатый сезон самого романтического реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого стал харьковский бизнесмен, учредитель логистической компании Михаил Заливако.

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Первая вечеринка - это именно тот момент, когда у каждой девушки есть возможность впечатлить Холостяка с первого взгляда. Каждая из участниц придумала свой способ покорить Михаила, одна из девушек все же выделилась.

Одна из участниц, Юлия, пришла на первую вечеринку в ростовом костюме Зайца и заявила, что не снимет костюм, если Холостяк не захочет с ней говорить. Михаил отметит, что это самое интересное появление на проекте.

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В итоге Юля добилась того, чего хотела, и Михаил позвал ее на личное общение. Во время разговора она призналась, что решила появиться в таком образе, потому что хотела запомниться Холостяку не внешностью, а другими качествами.

Напомним, что помогает Холостяку в выборе спутницы жизни неизменный ведущий шоу Григорий Решетник.

Ранее, "Телеграф" писал, что создатели телепроекта назвали пять основных причин, почему романтическое реалити "Холостяк"так нравится зрителям.