Музыка, коты и кража коня: 20 фактов о новом герое шоу "Холостяк" Михаиле Заливако

5 марта стартует новый, одиннадцатый, сезон романтического реалити-шоу "Холостяк". Организаторы во всю подогревают интерес зрителя к проекту.
На странице шоу в Инстаграме опубликовали подборку интересных фактов о главном герое - 31-летнем бизнесмене из Харькова, основателе логистической компании Михаиле Заливако.
Холостяк обожает животных, является хозяином двух кошек.
Музыка - то, что способно вдохновить Михаила.
В детстве Миша сломал спину и заново учился ходить.
Доброта - самая сильная сторона его характера.
Самый сильный человек для Михаила - его отец.
В детстве Миша мечтал стать актером.
Игра на фортепиано - талант, который ему хотелось бы иметь.
Михаил никогда и ни о чем не жалеет.
Однажды Холостяк украл коня. И пусть это осталось в детстве, но этот поступок он считает самым наглым в своей жизни.
Миша не воспринимает нецензурную брань от девушки.
Идеальный выходной - выключен телефон.
Последняя песня, добавленная в плейлист - Eric Clapton, B.B. King "Riding with the King».
Книга, которая повлияла на Михаила - «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд.
Михаил предпочитает удобный, свободный стиль.
У Холостяка более 70 пар обуви.
Утром Миша выпивает до литра воды.
Самое яркое воспоминание из детства - поездки с отцом на канатной дороге и поеданием чипсов в данный момент.
Любимые актеры: Дензел Вашингтон и Мэттью Мак-Конахи.
Планы на ближайшие 10 лет - создать семью и развивать бизнес.
Михаил Заливако уверен, что влюбиться в проект "Холостяк" - реально.
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Смотрите первый выпуск проекта - 5 марта о 19.00 на телеканале "СТБ".
Ранее, "Телеграф" сообщал, что главный герой 10 сезона "Холостяка" Максим Михайлюк и его девушка, украинская топ-модель Дарья Хлыстун, ожидают первенца.