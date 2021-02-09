Музыка, коты и кража коня: 20 фактов о новом герое шоу "Холостяк" Михаиле Заливако

5 марта стартует новый, одиннадцатый, сезон романтического реалити-шоу "Холостяк". Организаторы во всю подогревают интерес зрителя к проекту.

На странице шоу в Инстаграме опубликовали подборку интересных фактов о главном герое - 31-летнем бизнесмене из Харькова, основателе логистической компании Михаиле Заливако.

Холостяк обожает животных, является хозяином двух кошек.

Музыка - то, что способно вдохновить Михаила.

В детстве Миша сломал спину и заново учился ходить.

Доброта - самая сильная сторона его характера.

Самый сильный человек для Михаила - его отец.

В детстве Миша мечтал стать актером.

Игра на фортепиано - талант, который ему хотелось бы иметь.

Михаил никогда и ни о чем не жалеет.

Однажды Холостяк украл коня. И пусть это осталось в детстве, но этот поступок он считает самым наглым в своей жизни.

Миша не воспринимает нецензурную брань от девушки.

Идеальный выходной - выключен телефон.

Последняя песня, добавленная в плейлист - Eric Clapton, B.B. King "Riding with the King».

Книга, которая повлияла на Михаила - «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд.

Михаил предпочитает удобный, свободный стиль.

У Холостяка более 70 пар обуви.

Утром Миша выпивает до литра воды.

Самое яркое воспоминание из детства - поездки с отцом на канатной дороге и поеданием чипсов в данный момент.

Любимые актеры: Дензел Вашингтон и Мэттью Мак-Конахи.

Планы на ближайшие 10 лет - создать семью и развивать бизнес.

Михаил Заливако уверен, что влюбиться в проект "Холостяк" - реально.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

Смотрите первый выпуск проекта - 5 марта о 19.00 на телеканале "СТБ".

Ранее, "Телеграф" сообщал, что главный герой 10 сезона "Холостяка" Максим Михайлюк и его девушка, украинская топ-модель Дарья Хлыстун, ожидают первенца.