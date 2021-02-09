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Музыка, коты и кража коня: 20 фактов о новом герое шоу "Холостяк" Михаиле Заливако

Музыка, коты и кража коня: 20 фактов о новом герое шоу "Холостяк" Михаиле Заливако
Обновлено 13:32 Сегодня Телеграф Фото: instagram

5 марта стартует новый, одиннадцатый, сезон романтического реалити-шоу "Холостяк". Организаторы во всю подогревают интерес зрителя к проекту.

На странице шоу в Инстаграме опубликовали подборку интересных фактов о главном герое - 31-летнем бизнесмене из Харькова, основателе логистической компании Михаиле Заливако.

  • Холостяк обожает животных, является хозяином двух кошек.

  • Музыка - то, что способно вдохновить Михаила.

  • В детстве Миша сломал спину и заново учился ходить.

  • Доброта - самая сильная сторона его характера.

  • Самый сильный человек для Михаила - его отец.

  • В детстве Миша мечтал стать актером.

  • Игра на фортепиано - талант, который ему хотелось бы иметь.

Новый "Холостяк": что известно о Михаиле Заливако (фото)

  • Михаил никогда и ни о чем не жалеет.

  • Однажды Холостяк украл коня. И пусть это осталось в детстве, но этот поступок он считает самым наглым в своей жизни.

  • Миша не воспринимает нецензурную брань от девушки.

  • Идеальный выходной - выключен телефон.

  • Последняя песня, добавленная в плейлист - Eric Clapton, B.B. King "Riding with the King».

  • Книга, которая повлияла на Михаила - «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд.

  • Михаил предпочитает удобный, свободный стиль.

  • У Холостяка более 70 пар обуви.

  • Утром Миша выпивает до литра воды.

  • Самое яркое воспоминание из детства - поездки с отцом на канатной дороге и поеданием чипсов в данный момент.

  • Любимые актеры: Дензел Вашингтон и Мэттью Мак-Конахи.

  • Планы на ближайшие 10 лет - создать семью и развивать бизнес.

  • Михаил Заливако уверен, что влюбиться в проект "Холостяк" - реально.

 
 
 
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Публикация от Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

Почему шоу "Холостяк" так сильно нравится зрителям: 5 основных причин

Смотрите первый выпуск проекта - 5 марта о 19.00 на телеканале "СТБ".

Ранее, "Телеграф" сообщал, что главный герой 10 сезона "Холостяка" Максим Михайлюк и его девушка, украинская топ-модель Дарья Хлыстун, ожидают первенца.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 122

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Холостяк, Михаил Заливако.
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