Стал известен новый главный герой шоу «Холостяк»

25 декабря на канале СТБ вышло пост-шоу реалити «Холостячка. Життя після проєкту», в котором участники проекта рассказали, как сложились их жизни после шоу. Также, на пост шоу стало известно имя нового Холостяка, за которого будут бороться девушки в 11 сезоне проекта.

Итак, новым главным героем шоу «Холостяк» 11 сезон на телеканале СТБ стал 31-летний бизнесмен из Харькова, основатель логистической компании Михаил Заливако.

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Кроме бизнеса достаточно важное место в его жизни занимает спорт. Мужчина регулярно посещает спортзал, любит экстрим и горы. Также, Михаил рассказал, что очень любит кошек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Michael Zalivako (@kanyeeebear)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Michael Zalivako (@kanyeeebear)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Michael Zalivako (@kanyeeebear)

Директор творческой студии StarLightProduction Анна Калина, или как назвал ее Григорий Решетник «мама» шоу «Холостяк», сообщила, что уже отснята первая вечеринка нового сезона проекта.

Она также отметила, что Михаил очень смелый и решительный мужчина, что очень порадовало съемочную группу, ведь он не стеснялся и не закрывался на съемках. А даже наоборот проявлял инициативу и предлагал свои идеи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Michael Zalivako (@kanyeeebear)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Michael Zalivako (@kanyeeebear)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Michael Zalivako (@kanyeeebear)

Ранее, «Телеграф» сообщал, кто сумел покорить сердце первой украинской холостячки Ксении Мишиной.