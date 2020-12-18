Ксения Мишина выбрала победителя шоу "Холостячка": имя счастливчика

Ну вот и закончился финальный выпуск проекта "Холостячка". Подарили Ксении кольцо и Саша, и Леша, но выбор девушка сделала в пользу одного мужчины.

Ксения Мишина разобралась в своих чувствах и последовала за велением влюбленного сердца - главная героиня выбрала Александра Эллерта.

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В девятом выпуске проекта "Холостячка" Ксения познакомила мужчин - Александра Эллерта и Алексея Тригубенко - с отцом.

Отец девушки занимается авиамодельным спортом. С Алексеем они запускали в небо маленькие самолеты на пульте управления. Позже отец актрисы отметил, что Алексей сможет поддерживать порядок в семье, если успешно занимается бизнесом.

Во время знакомства с Александром ужин компании прошел с алкоголем, несмотря на то, что Мишина не пьет. На замечание девушки Саша не отреагировал. Отец Ксении отметил, что ей с парнем будет интересно, но он никогда не станет податливым.

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Позже Ксения Мишина отправится на последние свидания в шоу, где всегда спокойный и уравновешенный Алексей развлечет девушку экстримом, а позже пригласит ее в цирк заниматься воздушной гимнастикой.

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С Александром Мишина полетает на параплане. Потом пара отправится в СПА, где разговор между ними не склеится, но они сумеют обсудить неудобные для них вопросы.

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Напомним, что в прошлом выпуске проект покинул фаворит проекта Андрей Рыбак.