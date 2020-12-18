Скачать
Суббота, 19.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Ксения Мишина выбрала победителя шоу "Холостячка": имя счастливчика
Ксения Мишина выбрала победителя шоу "Холостячка": имя счастливчика
Итоги дня 18 декабря: подозрение Татарову, новый министр по делам ветеранов и закрытие "Дом 2"
Итоги дня 18 декабря: подозрение Татарову, новый министр по делам ветеранов и закрытие "Дом 2"
Том Круз тайно встречается с актрисой фильма "Капитан Америка" (фото)
Том Круз тайно встречается с актрисой фильма "Капитан Америка" (фото)
Наконец-то: "Дом-2" закрывается
Наконец-то: "Дом-2" закрывается

Ксения Мишина выбрала победителя шоу "Холостячка": имя счастливчика

Ксения Мишина выбрала победителя шоу "Холостячка": имя счастливчика
23:42 Пт, 18 Декабрь 2020 Телеграф Фото: instagram

Ну вот и закончился финальный выпуск проекта "Холостячка". Подарили Ксении кольцо и Саша, и Леша, но выбор девушка сделала в пользу одного мужчины.

Ксения Мишина разобралась в своих чувствах и последовала за велением влюбленного сердца - главная героиня выбрала Александра Эллерта.

В девятом выпуске проекта "Холостячка" Ксения познакомила мужчин - Александра Эллерта и Алексея Тригубенко - с отцом.

Отец девушки занимается авиамодельным спортом. С Алексеем они запускали в небо маленькие самолеты на пульте управления. Позже отец актрисы отметил, что Алексей сможет поддерживать порядок в семье, если успешно занимается бизнесом.

"Холостячка" Ксения Мишина потрясла поклонников в белом наряде (фото)

Во время знакомства с Александром ужин компании прошел с алкоголем, несмотря на то, что Мишина не пьет. На замечание девушки Саша не отреагировал. Отец Ксении отметил, что ей с парнем будет интересно, но он никогда не станет податливым.

Позже Ксения Мишина отправится на последние свидания в шоу, где всегда спокойный и уравновешенный Алексей развлечет девушку экстримом, а позже пригласит ее в цирк заниматься воздушной гимнастикой.

С Александром Мишина полетает на параплане. Потом пара отправится в СПА, где разговор между ними не склеится, но они сумеют обсудить неудобные для них вопросы.

Напомним, что в прошлом выпуске проект покинул фаворит проекта Андрей Рыбак.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Холостячка, Ксения Мишина, Александр Эллерт, Алексей Тригубенко.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине рассказали, как война за Карабах может помочь вернуть Донбасс
02 В центре Москвы крупный пожар: очевидцы сняли видео
03 Витренко таки назначат в Кабмин: раскрыты подробности
04 "Прием закончен": в Николаеве врачи отказались принимать больную коронавирусом
05 Подхватившая COVID-19 Эллен ДеДженерес указала на неожиданный симптом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Новогодняя суета началась? Киев &quot;стоит&quot; в многочисленных пробках (карта)
Новогодняя суета началась? Киев "стоит" в многочисленных пробках (карта)
В Украине рассказали, как война за Карабах может помочь вернуть Донбасс
В Украине рассказали, как война за Карабах может помочь вернуть Донбасс
Витренко таки назначат в Кабмин: раскрыты подробности
Витренко таки назначат в Кабмин: раскрыты подробности
Принцу Гарри предсказали скорое возвращение в Великобританию без Меган Маркл
Принцу Гарри предсказали скорое возвращение в Великобританию без Меган Маркл
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь