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Ушел фаворит: стало известно, кто покинул проект "Холостячка" в восьмом эфире

Ушел фаворит: стало известно, кто покинул проект "Холостячка" в восьмом эфире
23:33 Пт, 11 Декабрь 2020 Телеграф

В пятницу, 11 декабря, в эфире канала СТБ показали восьмой эфир популярного проекта "Холостячка", главной героиней которого является актриса Ксения Мишина.

В этой серии холостячка провела знакомство с семьями мужчин. И это дало ей возможность узнать участников лучше. Отец Тригубенко рассказал, что для Леши карьера всегда будет превыше всего. Благодаря близким Андрея Рыбака Ксения узнала о другой стороне парня. Саша Эллерт же показал, какой он отец и познакомил со своей дочерью, Ксению и ее сына Платона. Однако парень не захотел познакомить девушку со своими родителями.

Отметим, что перед знакомством с родителями, Алексей Тригубенко захотел остаться наедине с холостячкой. У них было короткое романтическое свидание с поцелуем, которое хорошо сблизило пару. Однако потом отец Тригубенко предупредил девушку, что для его сына работа и друзья всегда будут на первом месте, что заставило Ксению посомневаться.

Эллерт пригласил на свидание не только Мишину, но и ее ребенка. Саша познакомил их со своей дочкой Элей. Вместе они готовили сладости. Во время свидания Эля задала серьезный вопрос.

После знакомства и готовки с детьми пара отправилась в тату-салон. Чтобы доказать Ксении серьезность своих намерений, Саша предложил холостячке набить парные тату.

Неожиданный финал: стало известно, кто покинул шоу "Холостячка" в седьмом эфире

А вот после времяпровождения с семьей Андрея, Ксения позвала на серьёзный разговор Рыбака. Девушку все еще беспокоил тот факт, что в реальной жизни Андрея ждет другая. Вероятно, после этого Ксения Мишина определилась с выбором, так как на церемонии роз ушел именно ее фаворит Андрей Рыбак.

За сердце холостячки продолжили борьбу Александр Эллерт и Алексей Тригубенко.

Напомним, что в прошлом выпуске комик Андрей Рыбак очень сильно разочаровал как Мишину, так и поклонников телепроекта.

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Все по теме:

СТБ, Холостячка, Ксения Мишина, Андрей Рыбак, Александр Эллерт, Алексей Тригубенко.

Автор:

Телеграф
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