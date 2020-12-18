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"Холостячка" Ксения Мишина потрясла поклонников в белом наряде (фото)

"Холостячка" Ксения Мишина потрясла поклонников в белом наряде (фото)
Обновлено 22:48 Сегодня Телеграф Фото: instagram Фан. Холостячка

До финала популярного среди украинцев проекта "Холостячка" осталось несколько минут, а в сети уже начали появляться кадры как с финального выпуска шоу, так из-за кулис телепроекта.

Так, на фан-странице в соцсети Инстаграм были размещены пару фото, на которых главная героиня шоу Ксения Мишина предстает в белоснежном топе и длинной фатиновой юбке.

Читайте также: Как финалисты проекта "Холостячка" добились особого внимания Ксении Мишиной

В макияже актрисы акцент сделан на глаза, а вот цвет губ Ксения предпочла нюдовый.

Некоторые поклонники звезды выказали свое восхищение роскошным нарядом.

Но нашлись и те, кто покритиковал необычное сочетание свадебных элементов светлого образа.

А вот и наши парни:

Напомним, 18 декабря мы узнаем имя счастливчика, который смог влюбить в себя украинскую актрису Ксению Мишину.

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Холостячка, Ксения Мишина.

Автор:

Телеграф
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