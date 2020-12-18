"Холостячка" Ксения Мишина потрясла поклонников в белом наряде (фото)

До финала популярного среди украинцев проекта "Холостячка" осталось несколько минут, а в сети уже начали появляться кадры как с финального выпуска шоу, так из-за кулис телепроекта.

Так, на фан-странице в соцсети Инстаграм были размещены пару фото, на которых главная героиня шоу Ксения Мишина предстает в белоснежном топе и длинной фатиновой юбке.

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В макияже актрисы акцент сделан на глаза, а вот цвет губ Ксения предпочла нюдовый.

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Некоторые поклонники звезды выказали свое восхищение роскошным нарядом.

Но нашлись и те, кто покритиковал необычное сочетание свадебных элементов светлого образа.

А вот и наши парни:

View this post on Instagram A post shared by Холостячка СТБ (@kholostyachka.stb)

View this post on Instagram A post shared by Холостячка СТБ (@kholostyachka.stb)

Напомним, 18 декабря мы узнаем имя счастливчика, который смог влюбить в себя украинскую актрису Ксению Мишину.